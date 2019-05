Angela Nasti e Alessio Campoli, dopo la scelta a Uomini e Donne, si dichiarano amore: “ci viviamo, ho già programmato tutto”.

Angela Nasti e Alessio Campoli sono ufficialmente una coppia. Dopo essersi conosciuti e frequentati durante il trono classico di Uomini e Donne, la tronista e il corteggiatore sono pronti a viversi a 360 gradi. A confermarlo è la stessa Angela che, ai microfoni di WittyTv, insieme ad Alessio, subito dopo la scelta, non solo si dice sicurissima della decisione, ma svela anche i progetti di coppia.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Angela Nasti e Alessio Campoli dopo la scelta a Uomini e Donne: “ci vivremo”

Felici e sereni contrariamente a Luca Daffrè che si è lasciato andare ad un duro sfogo, Angela Nasti e Alessio Campoli hanno rilasciato le prime dichiarazioni da fidanzati ai microfoni di Uomini e Donne. Subito dopo la scelta, in un camerino degli studi della trasmissione di Maria De Filippi, hanno manifestato le proprie emozioni. “In questi giorni ho avuto un sacco di pensieri altalenanti, alti e bassi, però, sono la scelta. Quindi va bene così” – afferma Alessio. “Sei contento? Sorridi”, gli dice Angela che non vede l’ora di poter vivere la sua favola d’amore nella vita di tutti i giorni.

Potrebbe interessarti anche—>Angela Nasti sceglie Alessio Campoli: “la mia strada sei tu”

“Che facciamo? Ci viviamo” – aggiunge Angela che poi svela al fidanzato di aver organizzato già tutta la settimana. La bella napoletana, infatti, non vuole perdere tempo e, legatissima alla sorella Chiara che, prima della scelta, aveva svelato le sue emozioni, non vede l’ora di portare Alessio in famiglia. “Ci siamo conosciuti abbastanza io e te. So che persona sei. Fuori sarà diverso, saremo più liberi. Io ho già programmato tutta la settimana. Sabato conoscerai mia sorella e il fidanzato, quindi andremo a ballare. Io ho deciso tutto”, annuncia Angela spiazzando il fidanzato.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI