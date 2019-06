Gianmarco Onestini, tornato a casa dopo il Grande Fratello 2019, ringrazia tutti fan per il supporto e lo fa attraverso il profilo Instagram del fratello Luca.

Un terzo posto più che meritato e un traguardo senza dubbio di quelli di cui si può andare fieri.

Gianmarco Onestini esce a testa alta da questa esperienza al Grande Fratello 16, un percorso vissuto dal primo all’ultimo giorno con lo strenuo (anche se un po’ polemico) supporto del fratello Luca, ex tronista di Uomini e Donne.

Deve esser così apparso naturale a Gianmarco condividere proprio attraverso il profilo Instagram del fratello le sue prime parole dopo l’uscita dalla casa.

Si tratta di frasi di ringraziamento, sorrisi e tanto affetto per tutti i fan che lo hanno supportato lungo questo viaggio nella casa più spiata d’Italia.

Gianmarco Onestini ringrazia i fan

“Buongiorno pellicani! Io mi son svegliato adesso, sono le ore 9.30, sono shoccato però vi volevo ringraziare dal profondo del mio cuore per il sostegno che mi avete dimostrato ieri, per quello che mi avete dimostrato inquietante questo lunghissimo percorsi. Veramente grazie grazie grazie grazie. […] Ce l’abbiamo fatta e ce l’abbiamo fatta insieme!”

Queste le parole che Gianmarco Onestini ha dedicato a tutti i suoi fan all’indomani della finale del Grande Fratello 2019.

Tenendosi stretto il suo terzo posto, Gianmarco dispensa sorrisi e sentiti ringraziamenti, sottolineando come l’unione alla fine ha fato la forza.

Frecciatina con chiaro riferimento alle polemiche del fratello? Nasce spontaneo infatti il collegamento alle parole di Luca che aveva invitato i suoi fan ad unirsi per “vendicare” le ingiustizie subite da Gianmarco.

Certo, a così poche ore dall’uscita dalla casa il ragazzo potrebbe non aver ancora avuto modo di apprendere nel dettaglio quanto accaduto e, per giunta, potrebbe non avere nemmeno voglia di inerpicarsi in un dibattito tanto spinoso.

Coem proseguirà la storia? Non resta che tenere occhi e orecchie ben aperte.

