Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati? Dopo giorni di rumors, l’ex corteggiatore di Uomini e donne sbotta e vuota il sacco.

Angela Nasli e Alessio Campoli si sono lasciati? Sono passati pochi giorni dalla scelta dell’ex tronista napoletana di Uomini e Donne, ma sul web, circolano rumors sulla fine della sua storia con Alessio, il corteggiatore con cui ha scelto di congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi e che le ha detto sì. I due, dunque, avranno già deciso di chiudere la storia? A vuotare il sacco raccontando la verità è proprio l’ex corteggiatore.

Angela Nasti e Alessio Campoli lontani: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne smentisce la rottura

Angela Nasti e Alessio Campoli lontani. Mentre l’ex corteggiatore è rimasto a Roma, l’ex tronista di Uomini e Donne è volata ad Ibiza dove si sta divertendo tra giornate al mare e serate fuori casa in compagnia delle amiche. La scelta di separarsi dopo pochi giorni dall’inizio ufficiale della storia ha spinto i fans a credere che i due siano già in crisi. Sarà davvero così? Alessio Campoli, attraverso Instagram, smentisce la rottura e svela anche il motivo che ha costretto lui ed Angela a separarsi per qualche giorno.

“Ragazze sto facendo questo video per un motivo! E’ da una settimana che sto leggendo una serie di notizie che stanno uscendo da pagine di gossip e quant’altro e non so sulla base di cosa. Fin lì la cosa non mi tocca perché ognuno svolge il suo lavoro come meglio crede, assolutamente. Sto facendo questo video per lo più per le persone che stanno scrivendo a me e so anche a Baby Nasti, che ha sfoggiato il suo nuovo nome, il suo cavallo di battaglia, e detto questo niente tra me e Angela non è successo assolutamente niente, non ci siamo né lasciati né tanto meno abbiamo litigato. Sta succedendo la cosa più semplice del mondo: è in vacanza con la sua famiglia, tornerà quando tornerà, io sono a Roma, scenderò quando scenderò. Detto questo spero che il cerchio di questa settimana si chiuda e di aver eliminato ogni vostro dubbio”, ha detto Alessio.

