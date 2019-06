Dopo la notizia dolorosa, Le Donatella vengono intervistate a Milano, ma Giulia Provvedi non vuole più parlare di Gollini. Ecco le ipotesi sulla rottura..

La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno ed era stata comunicata proprio da Giulia Provvedi attraverso i social network qualche giorno fa: “Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili”.

In molti i fan e gli affezionati (a lei, alla coppia, e alle stesse “Le Donatella“) dispiaciuti e scioccati dalla notizia. Eppure il mondo del gossip non si è lasciato sfuggire delle ipotesi succulente sulle motivazioni che potrebbero riguardare questa brusca rottura.

A dare qualche indizio a riguardo era stata la stessa Giulia, che durante un’ospitata a Radio 105 insieme alla sorella, aveva risposto a un gesto di Daniele Battaglia (quello delle corna) dicendo: “no, toglimi le corna dalla testa che non è proprio cosa”.

Le Donatella intervistate, ma Giulia non ha niente da dire su Gollini: ecco tutte le ipotesi sulla rottura

Inutile dire che un tipo di battuta come quella di Giulia Provvedi mette la pulce nell’orecchio: la causa della loro rottura potrebbe effettivamente stare in un tradimento da parte di lui? Eppure, intervistata dai microfoni di Tabloit insieme alla sorella, di Pierluigi Gollini proprio non vuole parlare.

Nel caso però, non sarebbe la prima volta che certe voci circolano a riguardo dell’ex fidanzato, proprio come ai tempi del Grande Fratello Vip. A confermarlo però questa volta sarebbe “Spy“, che avrebbe addirittura intercettato la ragazza con cui Gollini si sarebbe dato alla pazza gioia.

Secondo il giornale infatti, tutto sarebbe successo in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda, dove il portiere avrebbe conosciuto una PR, Benedetta Cera. Anche lei sarebbe stata intervistata: “Non mi aveva detto che era fidanzato, altrimenti non ci sarei mai stata. L’ho scoperto, ovviamente, solo dopo. Preferisco chiudere qui questa triste vicenda. Io faccio altro nella vita. Non mi interessa Gollini e non dite che sono la sua fidanzata o il suo nuovo flirt!”.

