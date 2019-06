Gli anni passano, il fisico si trasforma e l’organismo ha necessità diverse: proprio per questo Jill Cooper si affida al fitness antiage. Ecco cosa fa..

Massa muscolare tonica, fisico statuario e perfettamente in forma, sorriso raggiante e pelle splendida: Jill Cooper, la ormai famosa personal trainer delle star, è questo e tanto altro.

Nonostante infatti la conduttrice televisiva statunitense mantenga un aspetto splendido, è consapevole dei suoi 50 anni e del fatto che anche per le donne gli anni passano. Cosa fare, allora? Il segreto sta nel non smettere mai di muoversi dai 30 anni in poi.

Lei stessa ha voluto affrontare questo argomento nel suo ultimo libro “Il metodo Jill Cooper. Giovani e in forma per sempre”, in cui ha riunito tutti gli studi e gli esperimenti condotti nel corso degli anni in merito al fitness contro l’invecchiamento.

“La felicità non è essere magri, ma mantenere flessibilità, mobilità e fluidità fisica e mentale. È capire come rallentare il decadimento biologico a livello cellulare, preservando la qualità di quelle cellule che agiscono sull’attività del cervello e dei muscoli“, ha dichiarato.

Jill Cooper: il suo segreto sta nel fitness antiage. Ecco perché

Quello di Jill Cooper quindi è stato un vero e proprio studio, concentratosi principalmente sui modi in cui combattere la “sarcopenia“, ovvero la perdita di forza e di massa muscolare. Lei stessa dichiara però che l’allenamento può fare tanto per contrastarla.

“È stato scientificamente dimostrato che gli esercizi con i pesi sono i più efficaci per combattere la sarcopenia, soprattutto per gli over 60. Tra questi esercizi per stimolare i muscoli non bisogna pensare solo ai pesi, ma anche ai workout che implicano il sollevamento del proprio corpo come lo yoga che favorisce la flessibilità e il trx, che sfrutta l’instabilità del corpo per rinforzare muscoli e articolazioni”.

E infine, la Cooper ha sviluppato un suo metodo per restare in forma specialmente dopo i 40, ovvero il superjump, che consiste nei salti sul trampolino e pare aumentare il metabolismo del 14% circa. Inoltre, “il trampolino aumenta la capacità aerobica senza far percepire stanchezza e fatica come succede negli allenamenti aerobici classici come la corsa”.

