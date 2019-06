Fedez pubblica su Instagram una foto con il figlio Leone e prende in giro la moglie Chiara Ferragni sui piedi: lei replica così, foto.

I piedi di Chiara Ferragni sono da sempre considerati dai fans il suo tallone d’Achille. Pur essendo bellissima, molti followers dell’influencer considerano i suoi piedi non all’altezza della sua bellezza. Chiara ha sempre ironizzato sui piedi, ma non avrebbe mai pensato di essere presa in giro anche dal marito Fedez. Quest’ultimo, infatti, ha scatenato i fans ironizzando proprio sui piedi della sua dolce metà e la reazione della Ferragni non si è fatta attendere.

Fedez prende in giro i piedi di Chiara Ferragni: lei replica così

Fedez che nei giorni scorsi ha confessato ai fans di aver attraversato un momento particolare per un problema di salute che lo ha spinto a cambiare tutte le sue priorità, su Instagram dove è uno dei cantanti più seguiti, ha pubblicato una foto della sua bellissima famiglia. Stavolta, però, non ha scelto d’immortalare la bellezza del viso del figlio Leone e della moglie Chiara Ferragni bensì i piedi. Più cresce e più Leone assomiglia a mamma Chilra e così Fedez ha voluto mettere le cose in chiaro svelando ciò che il piccolo ha ereditato da lui.

Il rapper ha così pubblicato una foto con i suoi piedi, quelli di Leone e quelli di Chiara Ferragni accompagnando lo scatto dalla seguente frase: “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà”. I fans non hanno perso l’occasione per commentare: “Prima di vedere questa foto ero feticista, grazie per avermi curato”, “Non è che quelli di fedez sono così belli”, “Fede forse i tuoi sono peggio di quelli della Feragni”, sono acuni dei commenti. E Chiara Ferragni, invece, come ha replicato? a sua reazione è nea foto che vedete qui in basso.

