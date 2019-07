Scopri quali alimenti inserire nella tua alimentazione per mantenere alti i livelli del colesterolo buono.

Quando si parla di colesterolo ci si preoccupa sempre di tenere a bada quello cattivo, senza pensare che anche quello buono necessità di mantenere alti i suoi valori. Per fortuna l’alimentazione si rivela come sempre un farmaco naturale ed in grado di innalzare il colesterolo buono senza far salire anche quello cattivo. Se vuoi scoprire quali sono i cibi più indicati per il colesterolo buono guarda il video e clicca qui → Colesterolo buono: cosa mangiare per aumentarlo

