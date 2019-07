Temptation Island 2019, Nunzia e Arcangelo: cos’è successo dopo i secondo faò che andrà in onda nea terza puntata? Ecco la decisione finale.

Foto da Instagram @temptationisland_official

Cos’è successo dopo il secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo? La coppia di Temptation Island 2019, dopo il bacio che il fidanzato ha dato ad una tentatrice, è stata protagonista di un primo confronto al termine del quale Nunzia ha deciso di chiudere la storia dopo tredici anni. Tuttavia, prima della chiusura della seconda puntata Nunzia è tornata sui suoi passi chiedendo un secondo confronto che sarà trasmesso nella terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 8 luglio. I fans, però, si chiedono: i due saranno tornati insieme?

Temptation Island 2019, Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo il secondo falò

“Ho bisogno di dirgli delle cose anche io, ho bisogno di dirgli quello che provo e penso, perché non lo facevo da parecchio tempo. In questi giorni ho capito i miei errori dove erano, ho capito che è giusto parlargli, dirgli la mia verità e ascoltare la sua. Spero nella sincerità, mia e sua“. Con queste parole, Nunzia ha chiesto di rivedere Arcangelo dopo il primo confronto. I due, così, prima di lasciare definitivamente il vilaggio di Temptation Island 2019 si sono parlati ancora. Il confronto aprirà così la terza puntata del programma dell’amore, ma cosa sarà successo tra i due in seguito?

Nunzia e Arcangelo si sarebbero definitiviamente lasciati. A riportare l’indiscrezione è il portale GossipeTv che avrebbe raccolto informazioni da persone vicine alla coppia. Secondo quanto scrive GossipeTv, Nunzia e Arcangelo, dopo il, secondo confronto, sarebbero tornati a Ottaviano, ma non sarebberp più una coppia. Al momento, comunque, non ci sono notizie certe a riguardo.

