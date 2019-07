Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo subito al falò

Nunzia vede fin troppi video di un Arcangelo pronto a sottolineare come la relazione tra loro non vada affatto bene, fino all’ultimo, un video girato senza che Arcangelo sapesse nulla e che la spinge a chiedere un falò di confronto immediato.

“Il discorso è che io non ero fatto per essere fidanzato. […] In passato quando ho cercato di lasciarla lei non si è fatta lasciare, si è attaccata come una cozza. […]Allora se alla fine la fatica di lasciarla è troppa, lasci stare e te la tieni buona”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Temptation Island 2019, Nunzia: “Arcangelo? Un cagnolino in calore”

Queste le parole di Arcangelo a cui Nunzia deve assistere nel pinnettu, oltre alla consolazione da parte di una delle tentatrici, Sonia, con cui ci sono abbracci fin troppo teneri.

Le sorprese non sono finite però qui e al falò arrivano diverse sorprese per Nunzia.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island: Nunzia e Arcangelo al capolinea

Un nuovo video attende la ragazza non appena si siede al falò delle fidanzate.

Il peggio però arriva dopo. Durante l’esterna Arcangelo toglie infatti il microfono perché rotto e si convince erroneamente di non esser più ripreso: grosso errore!

“Non ci credi, ti riacchiappa” si sente dire alla bionda tentatrice, decisamente scalpitante di fronte a un Arcangelo alquanto insistente che la abbraccia e, alla fine, le ruba con veemenza un bacio. La tentatrice Sonia però è alquanto sulle sue e sottolinea:

“Io del fatto che stai da tredici anni con questa e l’hai sempre tradita che posso pensare?”

Per Nunzia è la goccia che fa traboccare il vaso e chiede un falò di confronto immediato.

Arcangelo però nega di fronte agli altri fidanzati di aver fatto qualcosa di sbagliato, arrivando ad asserire che l’unico modo per rimanere con Nunzia è sottrarsi al confronto.

“Si può esser prima donna quando si è forti, si è sinceri si stimano e si rispettano le persone… ma quando si è così vigliacco, luridi, una persona subdola non puoi comportarti come una prima donna, devi stare sempre dietro.”

Queste le parole di Nunzia, dopo le quali Filippo torna al resort dei fidanzati per cercare di portare Arcangelo al falò di confronto.

“Lei sta lì che ti aspetta, che vuole parlare con Arcangelo, con illuso fidanzato. Io al posto tuo scenderei.”

Con queste parole Filippo convince Arcangelo ad andare al falò di confronto.

“Che cosa hai fatto? Non hai fatto nulla?” chiede Nunzia. “Ho visto un lato di te che conoscevo ma uno di te che non ho mai conosciuto”, specifica Nunzia ad Arcangelo che continua a sostenere di essersi divertito ma sempre nel rispetto di lei.

Arcangelo può allora vedere il video incriminato, quello durante cui non sapeva di esser ripreso. Il ragazzo inizialmente prova a dire “stavamo scherzando”.

“Tredici anni ho avuto di fronte a me una persona che sinceramente è questa? Ma mi faccio schifo io che per tredici anni mi sono fatta prendere in giro. Io ti ho cancellato”

“Siamo venuti qua per capire […] manco l’adito di dare un’altra possibilità a questa storia” risponde Arcangelo, specificando, “credimi io stavo qui per dare un’altra possibilità a questa storia. Tanto decidi sempre tutto tu, hai deciso di venire qui e te ne vai perché decidi tu”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, chi è la coppia di Temptation Island

Secondo Arcangelo dunque il bacio c’è stato ma è stata una stupidaggine. Il ragazzo sottolinea che avrebbe voluto risollevare la storia, superare i loro limiti ma Nunzia non glielo vuole concedere.

Nunzia sottolinea come il ragazzo abbia cambiato atteggiamento appena le telecamere si sono spente.

“Io fino a questa mattina ti ho protetto, ti ho difeso, mi sono autocolpevolizzata. […] La colpa era mia che ero un po’ pesante che mi lamentavo. […] Tu volevi la maglietta a casa mentre la riempivi di corna”

“Se eri un’altra può esser che osservavi un altro po'”. Ma Nunzia è decisa e stabilisce di tornare a casa sola e Arcangelo tiene il punto e decide di tornare a casa solo a sua volta.

Nunzia nemmeno saluta il suo oramai ex fidanzato, da un bacio a Filippo e se ne va.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI