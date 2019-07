Diana Del Bufalo smentisce la crisi con Paolo Ruffini, ma svela di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze: “felice con lui, ma non lo sposo”.

Nessuna crisi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini come invece sosteneva il gossip delle utime settimane. La storia d’amore tra l’attrice e l’attore, regista e conduttore procede a gonfie vele anche se il matrimonio non è nei progetti della coppia. A raccontare tutto è Diana Del Bufalo in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente alla vigiia del suo debutto da conduttrice accanto a Pupo nel programma di Raidue “Un’estate fa” che racconterà i tormentoni musicali estivi.

Diana Del Bufalo: “non sposo Paolo Ruffini. Non sono portata per il matrimonio”

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono felici e innamorati da cinque anni. “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Paolo mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me. Io non amo i tipi precisini che bevono le tisane e sono patiti del fitness”, ha raccontato l’attrice a Gente.

Pur essendo molto innamorata del compagno, Diana confessa di non sognare il matrimonio: “Amo tantissimo Paolo, ma non sogno il matrimonio. Non sono per niente portata per le nozze. Noi stiamo bene così”, spiega. L’attrice, inotre, ha svelato anche un segreto del fidanzato: “A lui non piace viaggiare all’estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta”.

Infine, sui suoi sogni professionali, dice: “Il mio più grande sogno al momento è quello di essere un giorno al timone de ‘Le Iene’”.

