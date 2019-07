Nunzia vuole un nuovo confronto con Arcangelo e lo invita a un falò dopo quello che li aveva visti dirsi addio dopo pochi giorni di avventura inquietante del di Temptation Island.

“In questi giorni da sola ho riflettuto tanto, su me stessa e su quello che ho visto al falò, e ho deciso di rincontrare Arcangelo”

Così Nunzia annuncia alla redazione di Temptation Island di voler rivedere Arcangelo, il fidanzato che aveva deciso di lasciare dopo pochi giorni di partecipazione al programma in seguito alla visione di un filmato a dir poco compromettente e che il ragazzo non sapeva fosse stato ripreso. Ma lui vorrà incontrarla ancora una volta?

Temptation Island; nuovo falò tra Nunzia e Arcangelo

Nunzia sente il bisogno di ascoltare ciò che Arcangelo ha da dirle e di dirgli a sua volta ciò che ha capito durante i giorni di solitudine seguiti al falò di confronto immediato da lei stessa richiesto.

Arcangelo ha accettato l’insolito invito per questo nuovo falò.

“Come stai?” chiede Nunzia, “male”risponde Arcangelo lasciando poi che sia la ragazza a parlare.

Che cosa avrà da dire Nunzia ad Arcangelo? Quest’ultimo sarà disposto a dare una nuova occasione alla loro storia ma ripartendo da nuovi presupposti e con nuovo slancio?

A quanto pare non è ancora giunto il momento di saperlo. Il programma infatti riprenderà proprio da questo insolito falò la prossima settimana, lasciandoci tempo per immaginare gli epiloghi più particolari tra Arcangelo e Nunzia ma non solo.

