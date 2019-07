Cristina sta vivendo Temptation Island all’insegna del divertimento e della spensieratezza mentre David appare sempre più chiuso in se stesso… ma non troppo!

Usciti da Uomini e Donne e andati a convivere, Cristina e David hanno visto la loro storia sgretolarsi sempre più.

La ragazza, in particolare giunge a Temptation Island su tante domande circa la compatibilità della sua coppia e decide di vivere questa esperienza esternando tutto il brio che la contraddistingue e che, per come da lei spiega, David tende a soffocare.

Quest’ultimo sembra inizialmente optare invece più un approccio più riflessivo ma, all’improvviso, pare optare per un brusco cambiamento di rotta che lascia Cristina di stucco

Temptation Island: Cristina sempre più lontana da David

Vittorio non è affatto felice di quanto visto prima nel pinnettu e poi durante il falò: Cristina appare sempre più lontana da David, troppo presa dalla volontà di divertirsi e senza nemmeno rivolgere un pensiero al ragazzo.

Anche la ragazza però sta per rimanere sorpresa: sebbene David professi di passare il suo tempo in riflessione, al contrario della sua fidanzata, poi Cristina lo scopre in tutt’altri atteggiamenti.

Un video durante il falò mostra David che balla in modo provocante, con un fare seducente che Cristina sostiene di non aver mai visto nei suoi confronti.

Che anche David abbai bisogno di stimoli diversi da quelli che sa dargli Cristina? La loro storia forse non acida solo per la ragazza ma anche per l’ex di Uomini e Donne.

