Chi è Mega Ryan? Scopriamo vita privata e carriera di una delle attrici più celebri di tutti i tempi.

Nome d’arte: Meg Ryan

Data di nascita: 9 novembre 1961

Età: 57 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attrice

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Fairflield

Altezza: 173 cm

Peso: 53 kg

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

Meg Ryan oggi

Foto da Instagram @megryan

Labbra carnose, zigomi pronunciati e volto molto liscio, senza nessuna traccia di rughe. Che il botulino riscuota un buon successo nella vita di Meg Ryan appare oramai come una vera e propria certezza.

Più volte le polemiche si sono sollevate di fronte al volto sempre più alterato dell’attrice, come ad esempio lo scorso anno (2018) durante i Tony Awards, quando si presentò con dei lineamenti particolarmente distorti.

Un volto innaturale ed irriconoscibile è stato a tratti il pegno pagato per arrestare lo scorrere del tempo. Ora sembra aver trovato un buon compromesso tra botox e riconoscibilità anche se certo difficilmente ritroveremo il volto di un tempo a noi tanto caro.

Meg Ryan film

Foto da GettyImages

A spingere Meg Ryan verso il mondo dello spettacolo fu sua madre.

L’esordo arriva all’età di 18 anni con la partecipazione a uno spot per un deodorante. Inizia poi a recitare sul grande schermo con piccoli ruoli come in Ricche e famose, Così gira il mondo o Top Gun.

Il successo mondiale arriverà nel 1989 con il ruolo di Sally nella commedia Harry, ti presento Sally, seguito poi da Insonnia d’amore. Quest’ultima pellicola le vale il soprannome di Fidanzatina d’America, appellativo che non ama e che supera grazie al film Amarsi, dove interpreta un’alcolizzata. Nel 1998 è la protagonista di C’è posta per te, con Tom Hanks.

Il XXI secolo porta però a una fase discendente della carriera dell’attrice che compare il poche pellicole di limitato successo: Avviso di chiamata, Rapimento e riscatto, Kate & Leopold, Il bacio che aspettavo, Ciak si canta fino ad Ithaca – L’attesa di un ritorno.

Il nome di Meg Ryan rimane comunque legato a film come French Kiss, che pur non ricevendo grandi consensi di critica ottenne buoni riscontri al botteghino, Il coraggio della verità, con Denzel Washington, che ottenne ottimi riscontri di critica e di pubblico, la commedia Innamorati cronici con Matthew Broderick e La città degli angeli con Nicolas Cage.

Meg Ryan figli

Foto da GettyImages

Meg Ryan ha due figli: Jack (1992), avuto dall’ex marito Dennis Quaid ed una figlia adottiva, Daisy (2005).

«Non c’è niente di casuale in lei, è la figlia che avrei dovuto avere», ha spiegato la star poco dopo l’adozione, «Non mi sono mai sentita come se fossi in una missione di salvataggio. Desideravo un bambino e ho avuto modo di connettermi con lei, siamo così compatibili».

Jack, oggi 27enne, è a sua volta un attore mentre Daisy, almeno per il momento, non presenta velleità artistiche, ed è anzi molto riservata.

Meg Ryan capelli

Foto da Instagram @megryan

Non solo una delle attrici più celebri di sempre ma anche una vera e propria icona, soprattutto per quel biondo intramontabile e i tagli sempre all’avanguardia e super copiati.

Da pioniera del pixie cut ante litteram a quel corto con effetto mosso che ci ha fatto impazzire.

L’adorabile taglio di capelli che la Ryan sfoggiò per anni nacque per puro caso, durante un incidente sul set parigino di French Kiss di Lawrence Kasdan (1995).

“Interpretavo un personaggio bloccato a Parigi, senza bagaglio, soldi o un posto in cui vivere. Era assurdo pensare che Kate avesse la possibilità di farsi uno shampoo. Perciò dovevamo far sembrare i capelli rovinati ma comunque decenti. Mentre ci stavamo lavorando, durante una prova, mi stava acconciando una ciocca di capelli con il ferro. Sono stata la prima ad accorgermi che stavano andando a fuoco. Per un secondo Sally sembrò la Statua della Libertà, paralizzata e anche un po’ verde in faccia. Non la si può davvero rimproverare per il surriscaldamento del ferro, è stata colpa del diverso voltaggio elettrico in Europa. Ha dovuto lavorare di forbici fino a quando non abbiamo ottenuto il taglio che conoscete.”

Un taglio che ha fatto storia e che per anni i parrucchieri si sono trovati a dover emulare sulle loro clienti.

Meg Ryan età, altezza e peso

Foto da Instagram @megryan

Origini russe, irlandesi e tedesche si mixano nel sangue di una delle attrici più celebri di Hollywood. Il papà Harry, insegnante di matematica, e la mamma Susan Jordan Duggan, ex insegnante di inglese e direttrice di casting, hanno quattro figli: Andrew, Dana, Annie e ovviamente Meg.

I genitori divorziano quando Meg ha quindici anni e la ragazza, preso il diploma, si iscrive alla facoltà di giornalismo, che lascerà poi una volta decollata la sua carriera di attrice.

Da quando si avvia una popolarità crescente a Meg Ryan sono state attribuite diverse relazioni. E’ stata al fianco di Anthony Edwards (1986-1987), Russel Crowe (1999-2001) e John Cusack (2002-2003). Il 14 febbraio 1991 sposa poi Dennis Quaid, attore di sette anni più grande, conosciuto nel 1987 sul set di Salto nel buio. I due si lasceranno poi, a causa di alcuni tradimenti dell’attore, il 16 luglio 2001. Dal 2010 al 2014 è stata fidanzata con John Mellencamp, cantante di dieci anni più grande. Nel 2017, dopo vari tira e molla, i due sono tornati definitivamente insieme, tanto che si vocifera si siano fidanzati ufficialmente e siano prossimi al matrimonio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI