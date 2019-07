Gli uomini preferiscono le bionde per queste 15 ragioni

Ma è vero che gli uomini preferiscono le bionde? Ecco 15 ragioni a favore di questa tesi

Gli uomini non hanno mai nascosto la loro predilizione per le bionde, dagli anni d’oro di Marilyn Monroe a quelli attuali di Scarlett Johansson. Gli uomini preferiscono le bionde alle more? E’ davvero così o si tratta solo di supposizioni?

C’è chi è pronto a scommettere che per diversi motivi gli uomini preferiscono le donne more, ma la verità è che secondo diversi studi, i nostri geni sembrano connettersi automaticamente con i capelli biondi e il tono chiaro della pelle di questo tipo di donne, motivo per il quale la maggior parte degli uomini del mondo sembra innamorarsi dellebionde.

Ecco una serie di motivi per cui le bionde farebbero impazzire gli uomini:

1. Le bionde hanno dei bellissini capelli



La prima ragione è che gli uomini trovano che i capelli biondi siano molto più delicati, leggeri e morbidi al tatto. Questo di solito è dovuto al fatto che i capelli chiari sono più delicati e richiedono più cura col risultato di finire con l’essere un vero elemento di seduzione. Il fatto che il colore sia naturale o meno non è rilevante in sé, perché anche se il capello è colorato è necessaria la stessa dedizione.

2. L’eterna giovinezza

Le ragazze bionde danno un’immagine infantile e quidi nascondono meglio l’età che hanno. Questo di solito si traduce in una sorta di eterna giovinezza che gioca a favore delle bionde. La maggior parte degli uomini ama sentirsi protettivo nei confronti di qualcosa di fragile, quindi quando vedono una donna più giovane sentono come se qualcosa dentro di loro li renda la colonna portante della vita dell’altro. Certo, ci piace sempre avere qualcuno più giovane per rinnovare il nostro spirito e sentirci come se avessimo recuperato la nostra gioventù.

3. Le rarità sono sempre più attraenti

Se facciamo un raffronto su tutti i luoghi del pianeta noteremo che c’è una piccola incidenza di bionde e come si sa più qualcosa è raro più ci attrae. Basta pensare che nei paesi in cui c’è predominanza di donne bionde, spesse queste finiscono col tingere i loro capelli di scuro.

4. La pelle è combinata

Qualcosa che spesso accompagna le persone con i capelli biondi è una pelle chiara che dà spesso un aspetto molto più giovanile e più delicato, che fa scattare nell’uomo quella sensazione di protezione che li rende più sicuri. Niente a che vedere con la realtà, perché le donne bionde sono di solito vulcaniche e non hanno bisogno dell’aiuto di nessuno per badare a se stesse.

5. Tendono ad essere molto più provocanti

Le donne bionde hanno anche un fattore aggiunto: di solito sono donne molto più civettuole e cercano di prendersi cura del proprio aspetto molto più delle altre. Questo viene solitamente percepito dagli uomini, che le trovano più attraenti e seducenti quindi spesso si ritrovano a desiderare di conquistare il loro cuore. Sfortunatamente per loro, non importa quali siano le loro tecniche di flirt, sono le bionde che decideranno quale uomo le conquisterà e non viceversa.

6. Sono più moderne ed eleganti

Gli uomini trovano che le donne bionde siano molto più femminili e moderne. Non importa l’epoca, le mode o le culture, la donna bionda sempre essere sempre molto attuale, un plus di bellezza che di solito viene anche associato al successo nella vita, che aggiunge un effetto di eleganza che diventa contagioso.

