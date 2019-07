Temptation Island 2019: il tentatore Javier che ha conquistato Ilaria Teolis è già fidanzato? Forte gesto per la fidanzata di Massimo Colantoni.

Javier Martinez è uno dei tentatori che è riuscito a conquistare una dele fidanzate presenti nel villaggio di Temptation Island 2019. Il single, in particolare, è sempre più vicino a Ilaria Teolis, la fidanzata di Massimo Colantoni che, di fronte al feeling speciale tra i due, non ha nascosto la gelosia. Javier e Ilaria piacciono molto al pubblico, ma nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione secondo la quae Javier sarebbe già fidanzato. Sarà vero?

Temptation Island 2019: il tentatore Javier Martinez è già fidanzato? Scoppia il gossip

A lanciare la clamorosa indiscrezione sul tentatore Javier Martinez è la pagina Instagram veryinutilpeople secondo la quale Javier avrebbe una fidanzata da diverso tempo. A tutto ciò si aggiungono i rumors sulla presenza di una ragazza misteriosa al suo fianco durante la partecipazione al programma e l’avvistamento di Javier nelle Marche in compagnia di quella che potrebbe essere la sua fidanzata. Se tali rumors dovessero essere veri, stonerebbe il gesto di Javier che, nella scorsa puntata del programma dell’amore, ad Ilaria Teolis, ha presentato il padre e il frateo.

“Ci tenevo a presentarvi Ilaria perché è una persona importante in questo percorso” – ha detto Javier al padre e al fratello mentre Ilaria non ha nascosto l’imbarazzo – “Sto scoppiando di gioia ora. Ho capito che certe cose non le merito”. Il padre di Javier, invece, ha aggiunto: “Pensa a te e togliti di dosso la gente che ti fa stare male. Le persone che ti fanno male non devono fare parte del tuo mondo. La vita è una sola, goditela. Tu devi pensare per prima a te stessa”.

Javier, dunque, è davvero fidanzato? Ai posteri l’ardua sentenza.

