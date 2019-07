Temptation Island 2019, Jessica Battistello pentita della fine dea storia? A Uomini e Donne Magazine racconta: “Vedere Andrea stare male …”.

Andrea e Jessica Temptation Island

Con una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Jessica Battistello ripercorre tutte le emozioni vissute nel villaggio di Temptation Island 2019. Per Jessica è stata un’esperienza importante al termine della quale ha deciso di chiudere la storia con il fidanzato Andrea Filomena. Dopo le parole rilasciate subito dopo il falò, Jessica torna a parlare spiegando cosa ha provato davvero con il single Aessandro.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019, Jessica Battistello: dolci parole per Andrea Filomena

Jessica Temptation Island

Jessica Battistello, a Uomini e Donne Magazine, ha parlato del momento che sta vivendo. Nonostante la fine di una storia importante, la protagonista di Temptation Island, confessa di stare bene. “A oggi sto bene, molto. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. Vedere Andrea stare male non è stato facile, per niente”.

Partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia ha permesso a Jessica di capire cosa non andava nella storia con Andrea: “Sono entrata con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano più bene e non sapevo se lo amavo ancora. Come ho sempre detto, per me Temptation Island sarebbe stato o il miracolo che ci avrebbe fatto recuperare il rapporto e uscire insieme più forti di prima o la batosta finale”.

Nonostante tutto, spende belle parole per Andrea ricordando i motivi che l’hanno fatta innamorare di lui: “Ci sono tante cose che mi hanno fatto innamorare di Andrea. I suoi valori prima di tutto. Al giorno d’oggi è difficile trovare un ragazzo di trent’anni che abbia obiettivi concreti come il matrimonio e creare una famiglia. E’ un ragazzo con la testa sulle spalle, fedele e di una bontà unica, si fa voler bene da tutti, è simpatico, carismatico e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Non per niente è stato l’unico uomo che ho amato e con cui ho progettato tutta la mia vita. E poi è bellissimo e non se ne rende conto…e questo è disarmante, la sua umiltà lo rende ancora più speciale”.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, cos’è successo tra Jessica e Alessandro? Lui svela tutto

Ma quali sono i motivi che l’hanno portata prima ad allontanarsi e poi a chiudere definitivamente? “Penso che il problema principale sia stato il non avere tempo per noi. Io, come ben sapete, sono in Italia da sola, per me Andrea era la mia famiglia e purtroppo in questo ultimo periodo l’unico suo pensiero era il lavoro. Questo lo ha portato a non essere mai a casa e, quando c’era, non aveva voglia di parlare né di stare con me, perché era stanco dalla giornata. Poi, ancora peggio quando succedeva qualcosa al lavoro e tornava a casa scocciato: se la prendeva con me, alzava la voce senza motivo e mi diceva parole non belle. Questo mi faceva sentire sola e umiliata. Con il passare del tempo, ho cominciato a sentirmi frustrata, e di conseguenza sono diventata fredda e anaffettiva. Tutto questo ha messo delle distanze enormi tra noi”, ha spiegato Jessica.

Infine, sul feeling immediato nato con il single Alessandro, invece, ha detto: “Penso che il problema principale sia stato il non avere tempo per noi. Io, come ben sapete, sono in Italia da sola, per me Andrea era la mia famiglia e purtroppo in questo ultimo periodo l’unico suo pensiero era il lavoro. Questo lo ha portato a non essere mai a casa e, quando c’era, non aveva voglia di parlare né di stare con me, perché era stanco dalla giornata. Poi, ancora peggio quando succedeva qualcosa al lavoro e tornava a casa scocciato: se la prendeva con me, alzava la voce senza motivo e mi diceva parole non belle. Questo mi faceva sentire sola e umiliata. Con il passare del tempo, ho cominciato a sentirmi frustrata, e di conseguenza sono diventata fredda e anaffettiva. Tutto questo ha messo delle distanze enormi tra noi”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI