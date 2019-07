Una nuova coppia è in procinto di scoppiare quella di Massimo e Ilaria. Il giovane è sempre più vicino alla tentatrice Elena e sembra pensare ad un futuro con lei. Ilaria intanto si avvicina sempre di più a

Massimo e Ilaria sempre più distanti. I due ragazzi romani stanno insieme da due anni e mezzo, ma nel villaggio di Temptation Island 2019 lui si è dimenticato in fretta della fidanzata. Prima ci ha provato con l’ex gieffina Federica Lepanto. Ora ha fatto centro con l’altra single Elena che lo sta ricambiando alla grande. A quando il confronto al falò tra i due fidanzati?

Temptation Island 2019 c’è tensione tra Massimo a Ilaria

La situazione tra Ilaria e Massimo è sempre più tesa. Alla quarta puntata di Temptation Island 2019 ormai abbiamo capito che il fidanzato romano è arrivato nel villaggio del docu reality per godersela fino alla fine senza nessun freno.

Ormai passa ogni momento della sua giornata insieme ad Elena le confida anche di essere seccato di non poter fare con lei tutto quello che vorrebbe. Come dormire insieme alla ragazza che gli risponde così: “Mi piacerebbe, ma non credo sia la situazione giusta”. Intanto li e Massimo però si baciano e si capisce che lui vorrebbe andare anche oltre.

Una situazione che a Temptation abbiamo già vissuto, anche nelle passate edizioni, ma per Ilaria è la prima volta e si arrabbia: “Ma perché mi deve far stare così? Non me lo merito proprio, non lo voglio più, ‘sta testa di c***o”.

Massimo ormai è senza freni. In un video di Elena dice che lei gli dà tutto quello di cui ha bisogno, poi si avvicina alla ragazza, copre il microfono e inizia una rase con “ti…”. Ma cosa avrà voluto dire? Per le fidanzate, riunite al falò, può essere solo “ti desidero o ti amo”. Secondo Ilaria invece le vuole chiedere se le andrebbe di frequentarsi anche fuori da Temptation Island: “Questa ragazza non gli ha dato la certezza che ci sarà. Però, prenditela”.

Per fortuna però per lei c’è sempre il single Javier, una spalla su cui si può sempre piangere. E così Ilaria decide di stare fino all’ultimo giorno, per fare chiarezza sui suoi sentimenti ma anche per capire se ci può essere un futuro con il ‘tentatore’. Così si scatena con lui, come non aveva fatti fino ad oggi. La fidanzata ha ammesso che da sola non sa stare, non lo ha mai fatto, e Javier la fa stare bene in questo momento.

Un’altra coppia di Temptation Island 2019 sta per arrivare alla fine? Non lo sappiamo ancora, ma certo la situazione si è ribaltata. Ilaria, in un filmato mostrato a Massimo, balla con Javier e gli dice di non essere sicura che lui la viglia. “Certo che ti voglio”, risponde lui.

Un comportamento che fa infuriare il suo fidanzato, anche se fino ad oggi ha gatto tutto quello che voleva. “Grazie lo doveva dire a me, non sulla porta di quello… Quella è la donna mia”, dice primi di prendere a calci una serie di sedie per sfogarsi e mettersi a piangere davanti ad Elena. “Se ci fosse la possibilità l’andrei a prendere subito, ma non so se lei vuole. Con te sto proprio bene, solo che mi manca Ilaria…”. Forse per questa coppia di Temptation Island c’è ancora un futuro insieme. Voi come li vedete?

