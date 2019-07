Forte terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.1 – Video

Grecia una forte terremoto scossa di magnitudo 5.1 a colpito oggi pomeriggio Atene. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Oggi pomeriggio, intono alle 13:10 una forte scossa di terremoto a colpito Atene e in tutta l’Attica. L’epicentro del terremoto è stata segnalato a 3 km a nord/nord-ovest di Magoula, 23 chilometri a nordovest della capitale, a soli 2 chilometri di profondità.

La scossa che ha colpito la Grecia è stata in primo momento è stata calcolata a 5,3 ma successivamente è stata corretta, magnitudo 5.1. In seguito all’accaduto il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, ha assicurato: “Non vi sono notizie di gravi feriti”

