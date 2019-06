Michelle Hunziker e i costumi Aldi: ecco dove comprarli

Arriva l’estate, e con lei anche la moda da portare in spiaggia. A pensarci è Michelle Hunziker, che ha firmato una linea di costumi con Aldi. Scopri di più

Dopo i tanti lavori e le tante apparizioni nel corso della sua carriera, quest’anno Michelle Hunziker ha deciso di sorprendere il suo pubblico con un debutto nel mondo dell’abbigliamento e della moda.

Stiamo parlando, nello specifico, della vendita di una nuova linea mare composta da 40 articoli coloratissimi, tra cui compaiono costumi da bagno, t-shirt, borsette e borse da spiaggia.

Per tutti gli articoli è stata presa la decisione di arricchirli con parole e frasi italiane, come “Ciao”, “Ti amo” e “Sole”, che è anche il nome della figlia nata dall’unione con Trussardi.

La conduttrice italo-svizzera ha deciso infatti di firmare questa sua nuova esperienza con Aldi, grandissimo colosso low-cost che in Svizzera fa una concorrenza spietata a Lidl, catena ormai conosciutissima anche in Italia.

Michelle Hunziker firma una linea di costumi per l’estate: ecco dove trovarli

A presentare la linea non c’era solo la Hunziker, ma anche la modella d’eccezione Ireland Baldwin, figlia di Kim Basinger. La conduttrice si è poi dedicata alla spiegazioni di tutti i dettagli che interessano la linea mare da lei firmata.

Ma dove sarà possibile comprare i pezzi? Per ora solo in Svizzera, in Austria e in Germania, ovvero i paesi nel quale il colosso Aldi è dislocato e in cui avverrà quindi la distribuzione.

I fan italiani quindi dovranno aspettare forse, oppure organizzare delle vere e proprie spedizioni fuori dal Belpaese. Ciò che c’è di positivo però, è che il costo degli articoli sembra essere davvero alla portata di tutti: è infatti possibile accaparrarsi questa nuova collezione con 10 o 15 euro al massimo.

