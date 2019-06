Rihanna ha creato “FENTY”, un marchio di alta moda

Rihanna, bellissima e bravissima cantante americana, ha creato un nuovissimo marchio di alta moda insieme al gruppo LVMH francese.

Dopo la lingerie di “SAVAGE X FENTY” e i prodotti cosmetici di “FENTY BEAUTY”, Rihanna esplode sul mondo del mercato della moda con “FENTY”, un nuovo marchio di alta moda che la cantante americana ha creato insieme al gruppo francese LVMH, una casa di moda molto lussuosa. Il nome completo di Rihanna è Robyn Rihanna Fenty: per questo la cantante ha scelto di includere la parola “FENTY” in tutte le sue nuove creazioni nel mondo dell’abbigliamento e degli accessori. Quest’ultimo progetto con LVMH includerà abiti, calzature, occhiali da sole e gioielli.

FENTY: il nuovo marchio di Rihanna

“FENTY” è stato presentato per la prima volta lo scorso 22 Maggio a Parigi. Nel frattempo, già dal 2017, Rihanna si era dedicata alla creazione di una linea cosmetica, “FENTY BEAUTY”, nata sempre con l’appoggio di LVMH. “FENTY” sarà la prima linea di moda ad essere creata da zero da LVMH, che solo nel 1987 aveva iniziato lo stesso percorso con Christian Lacroix. E’ la prima volta, tra l’altro, che la casa di alta moda decide di investire un grosso capitale su una donna.

Il colosso LVMH è proprietario anche di rinomate marche come Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Fendi e molti altre. “Realizzare una linea come questa con LVMH è un momento incredibilmente speciale per noi”, ha detto Rihanna. “Bernard Arnault [CEO di LVMH] mi ha dato un’opportunità unica di sviluppare una linea di moda nel settore del lusso, senza limiti artistici”.

