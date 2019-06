Salute dell’intestino: come coccolarlo in 10 mosse (parola di nutrizionista!)

La salute dell’intestino è fondamentale per il nostro organismo: con l’aiuto della nutrizionista, ecco un programma in 10 mosse per stare subito meglio.

Si chiama “Coccola il tuo intestino” ed è un programma in 10 mosse ideato dalla nutrizionista e tutor alimentare Eve Kalinik. Questo programma alimentare non è una dieta dimagrante, né disintossicante, bensì una vera e propria strategia a lungo termine che serve a prendersi cura della salute dell’intestino e a migliorare in generale il nostro stile di vita.

Secondo la Kalinik, non bisogna considerare come normali dei sintomi intestinali come il gonfiore o il dolore: si tratta, invece, di veri e propri messaggi che il nostro intestino ci invia per avvisare che c’è qualcosa che non va. Secondo questo programma in 10 mosse, ecco cosa bisogna fare per coccolare l’intestino e sentirci più in forma.

10 mosse per la salute dell’intestino: l’elenco completo

1. Usa il miele grezzo per dolcificare

Sostituire lo zucchero con del miele grezzo è fondamentale: il miele non lavorato, infatti, contiene numerosi enzimi e antiossidanti che migliorano la qualità della flora intestinale. Per quanto riguarda la quantità, il consiglio è di non superare un cucchiaino al giorno.

2. Abbina correttamente le verdure

Ci sono delle associazioni particolari di verdure che consentono di ottenere un abbinamento salutare e gustoso: ad esempio, mangiare insieme broccoli e carciofi. I carciofi stimolano la produzione di bile e favoriscono la digestione, mentre i broccoli aiutano il metabolismo e combattono i batteri patogeni presenti a livello intestinale.

3. Porta a tavola il miso

Il miso è un alimento tradizionale molto diffuso nella cucina giapponese che si ottiene dalla fermentazione dei semi di soia. Come tutti gli alimenti fermentati, è fondamentale per mantenere la salute dell’intestino: utilizzatelo per condire il pesce bianco.

4. No a troppi cibi crudi

Anche se gli alimenti crudi sono molto ricchi di energia e sostanze nutritive, costringono l’intestino a un lavoro robusto che comporta problemi di pesantezza: preferite le verdure al vapore, ma preferite una porzione di insalata fresca al mattino (magari per accompagnare le uova).

5. Attenzione agli orari

Rispettare il tempo di riposo tra un pasto e l’altro è fondamentale per un intestino in buona salute: l’ideale è far trascorrere un lasso di tempo pari ad almeno 4/5 ore prima di rimettersi a tavola. Tra il pasto della sera prima e la colazione del mattino successivo, invece, è bene far trascorrere almeno 12 ore: se si fa colazione alle 8 del mattino, bisognerebbe concludere la cena entro le 8 di sera.

6. Fare il pieno di Omega3

Aggiungete più cibi ricchi di Omega3 possibili alla vostra dieta quotidiana: potete scegliere tra pesce azzurro, carne vaccina, pollame, semi di lino e chia.

7. Sì all’aceto di mele

L’aceto di mele è un rimedio naturale perfetto per la salute dell’intestino: aiuta a tenere l’equilibrio della flora batterica intestinale. Da utilizzare sia per condire insalate e verdure che da bere allungato in un bicchiere d’acqua prima dei pasti.

8. Al mattino, banane acerbe

Le banane acerbe, come pure le patate lesse e i fiocchi di avena senza glutine, contengono amidi resistenti e prebiotici: a colazione, provate i fiocchi d’avena accompagnati da una banana acerba e farete il pieno per tutta la giornata.

9. Brodo di pollo? Sì, grazie

Il brodo di pollo è un vero e proprio toccasana per l’intestino, ricco di numerose sostanze nutrienti che provengono anche dalle ossa come: amminoacidi, collagene, gelatina, sali minerali. Procuratevi delle ossa di pollo biologico e preparatevi una buona tazza di brodo.

10. I funghi per il sistema immunitario

I funghi sono tra gli alimenti migliori per rinforzare il sistema immunitario e sono anche ottimi antiossidanti, usati fin dall’antichità per le loro proprietà medicinali.

