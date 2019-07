Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati dopo 10 anni d’amore e due figli. L’annuncio ufficiale: “una scelta condivisa”.

Sembravano i soliti rumors destinati ad essere smentiti e, invece, purtroppo è tutto vero: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati dopo dieci anni d’amore e due figli, Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4. A confermare tutto sono proprio Ramazzotti e la Pellegrinelli con un annuncio ufficiale.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: “una scelta condivisa, continuerete a vederci insieme”

Dopo le prime indiscrezioni riportate dal settimanale Spy, ad aggiungere particolari sulla crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è stato il sito Dagospia: “Non è una crisi passeggera: Eros e Marica si sono lasciati dopo dieci anni. La modella […] vivrebbe già in un’altra casa”. Parole confermate proprio dai diretti interessati che, attraverso un annuncio ufficiale confermano di essersi lasciati di comune accordo, ma di essere legati non solo dai loro bambini, ma anche da un affetto sincero e un profondo rispetto.

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”, comunicano Eros e Marica.



Quello tra Eros e Marica è stato un grande amore che ha fatto sognare tutti al punto che sono tanti i fans che sperano che i due riescano a superare la crisi.

