Poche coppie nella storia di Uomini e Donne hanno fatto trepidare come Ursula e Sossio. Ora però i due hanno trovato un equilibrio e stanno anche per diventare di nuovo genitori.

Martedì scorso, 25 giugno, Ursula Bennardo ha compiuto gli anni e per lei questo è un compleanno speciale, perché tra poco diventerà anche mamma per la quarta volta.

Così insieme a Sossio Aruta è volata a Ibiza e la coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha trovato il tempo di festeggiare, mostrando ancora una volta tante foto della gravidanza ormai quasi agli sgoccioli. Un regalo speciale per i follower che in questi ultimi due anni non li hanno mai abbandonati.

Trono Over, Sossio e Ursula pronti per il parto

Insieme a quella di Ida e Riccardo, che da poco si sono lasciati in maniera definitiva, quella di Sossio Aruta e Ursula Bennardo è stata la storia d’amore che più ha appassionato il pubblico nelle ultime due stagioni del Trono Over.

Entrambi arrivano a una separazione che non è stata facile, stanno mettendo in piedi una grande famiglia allargata (accanto ai tre figli della ‘dama’ ci sono anche i due dell’ex protagonista di ‘Campioni’) e portare avanti il loro rapporto non è mai stato semplice.

Ma l’attesa per il nuovo bambino in arrivo, che sarà una femmina e dovrebbe nascere tra poche settimane, invece di causare una nuova crisi come potevano sospettare gli haters della coppia ha finito per unirli ancora di più.

Lo dimostrano ancora una volta le immagini che Sossia e Ursula hanno postato sui loro profili social dalla vacanza che hanno deciso di fare a Ibiza. Alle Baleari si stanno godendo gli ultimi momento di tranquillità prima che l’estetista pugliese si debba concentrare soltanto sul parto e sulla bambina che sta per unire ancora di più la coppia. E lei è al settimo cielo: “I gesti, il pensiero, la dolcezza, l’attenzione hanno più valore dei regali”, ha scritto su Instagram.

Un anno fa di questi tempi Aruta e la Bennardo erano a Temptation Island e sembrava che quello potesse essere un esame troppo difficile da superare per la coppia di Uomini e Donne. Invece sono riusciti ad uscirne indenni e adesso stanno per vivere uno dei momenti più belli e intensi della loro storia insieme. Intanto la pancia della donna cresce e le foto che ha postato dalla Spagna la mostrano bella e sorridente accanto al suo compagno. Ma non è questa l’unica novità che li riguarda, Di recente infatti i due hanno postato le immagini di un suggestivo resort in Calabria che il prossimo anno potrebbe ospitare il loro matrimonio. Solo un modo per deviare l’attenzione oppure ci saranno nuove nozze a Uomini e Donne?

