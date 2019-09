Tina Cipollari mostra ai fans le foto dopo l’aumento di peso: “taglia XL”, dice l’opinionista di Uomini e Donne che pesa 84 kg.

Tina Cipollari ingrssata. Complici tre gravidanze e la passione per il buon cibo, Tina Cipollari, negli ultimi anni, ha messo su qualche chilo come capita a tutte le donne. Durante le prime registrazione del trono over di Uomini e Donne, Tina ha così accettato la sfida della bilancia. Dopo aver scoperto di pesare 84 kg, ha accettato di seguire una dieta per poter recuperare la forma fisica. I primi progressi della Cipollari sono stati svelati nella nuova registrazione del trono over mentre sui social, l’ex moglie di Kikò Nalli che è tornato single dopo la fine della storia con ambra Lombardo ha ironizzato sulla propria taglia.

Tina Cipollari ingrassata: la foto della taglia XL

Su Instagram, Tina Cipollari ha pubblicato delle storie in cui è impegnata a scegliere dei capi d’abbigliamento. Nel guardare i vestiti, Tina ha cosù tirato fuori la vena ironica che la contraddistingue. “Questa non è la mia taglia. Questa è small, ci vuole la XL, minimo!”, ha esclamato la bionda opinionista che, nella nuova registrazione del trono over, dopo essersi pesata al termine di una settimana di dieta, ha perso solo 500 gr.

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, una donna del pubblico, dopo aver scoperto il peso di Tina, sembra che l’abbia presa in giro. La Cipollari avrebbe cosù chiesto alla signora di salire a sua volta sulla bilancia. Il peso della signora è risultato maggiore di quello di Tina che si è poi scatenata sull’argomento.

