Giulia Quattrociocche tronista di Uomini e Donne, si confessa: “non credo nel matrimonio e non ho una vetrina social, preferisco…”.

Giulia Quattrociocche è una dei nuovi tronisti di Uomini e Donne che il pubblico ha già promosso per la semplicità con cui si è presentata sul trono. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia si è confessata parlando di se stessa e delle sue ambizioni.

Giulia Quattrociocche tronista di Uomini e Donne: “non ho una vetrina social. Se devo parlare con qualcuno…”

Giulia Quattrociocche arriva sul trono classico di Uomini e Donne per cercare l’amore, ma non parlatele di matrimonio perchè la tronista confessa di non credere affatto al legame matrimoniale. “Da fan del programma volevo vivere l’esperienza e capire chi sono nel confronto con i corteggiatori. […] Ho avuto una lunga storia d’amore appena maggiorenne e finita quattro anni fa. […] Non ho grandi ambizioni e forse questo rende complesso per me trovare un uomo, sono tutti cosi complicati oggi! Sogno di avere tre bambini e una vita normale”, ha spiegato la Quattrociocche.

Giulia non nasconde di cercare il vero amore, di voler vivere all’interno della trasmissione la classica favola anche se la sua ambizione non è assolutamente il matrimonio. “Non mi riconosco nell’istituzione del matrimonio. Preferisco scegliere l’uomo che amo ogni giorno e senza vincoli”, ha aggiunto.

Infine, a differenza degli altri tronisti che hanno già esperienze televisive, la Quattrociocche è al suo debutto. La tronista, infatti, confessa di non avere neanche i social a differenza dei suoi colleghi: “Non ho nemmeno una “vetrina” sui social e non sento la necessità di averla. Se devo parlare con qualcuno, esco da casa”.

