Giulia Quattrociocche chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giulia Quattrociocche è una ragazza romana di 27 anni. Lei è nata nel 1992 a Roma e vive a Cinecittà Est . Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di proseguire gli studi presso l’Università di Roma Tor Vergata ed ha scelto il corso di Scienze Politiche.

Durante la sua presentazione per Uomini e Donne, su di se ha raccontato: “Sono una piagnona. Anche davanti al telegiornale, parte la lacrimuccia. Quest’estate lavoro perché ho dato la mia parola ad un amico. Ha un ristorante. Gli serviva una mano, ci sto. Vado una settimana in Sardegna con una mia amica, il ragazzo e mia mamma. Me la porto spesso. Lei non mi fa pagare tutto. Le do’ una grande mano.”

Invece con il papà i rapporti sono più freddi: “Papà, meglio non parlarne. Non ho un buon rapporto. Gli voglio bene, è un mio padre. Non ci troviamo più di tanto. Mi ammazzerei per mio padre perché è mio padre.” Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Nome: Giulia Quattrociocche

Età: 27 anni

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: Studentessa

Altezza: 165

Peso: /

Account social: Instagram

Giulia Quattrociocche: Instagram

Giulia Quattrociocche non è molto attiva sui social ed in questo momento il suo account Instagram è bloccato come stabilito dal regolamento di Uomini e Donne. Quindi non possiamo sapere cosa pubblica o cosa ama fare nel tempo libero.

Tuttavia ha dichiarato di non amare molto i social network infatti fino a poco tempo fa lei non aveva i account attivi, perché non le interessava. Non le piacciono perché trova come se la gente debba dire le cose per forza, mentre secondo lei il silenzio è qualcosa di essenziale.

Giulia Quattrociocche: vita privata

Sulla vita privata di Giulia Quattrociocche non sappiamo molto infatti non si tratta di un volto noto nel mondo dello spettacolo. Tuttavia ha dichiarato di essere una donna molto impegnativa e di essere molto sfortunata in campo sentimentale, infatti non è mai riuscita a trovare una persona realmente seria con cui costruire un futuro solido.

In amore “non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga. Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante. Non credo nel matrimonio, credo che sia un’istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso. Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti“.

Giulia Quattrociocche: carriera

Giulia Quattrociocche in questo momento non ha un lavoro fisso infatti si sta dedicando completamente alla sua carriera universitaria, si trova all’ultimo anno della triennale. Per il momento fa lavori saltuari per potersi mantenere ed infatti questa estate ha dato una mano ad un amico che ha un bar.

“Da grande vorrei un lavoro modesto, che mi faccia star tranquilla e faccia star tranquilla mamma, che mi faccia costruire una famiglia. Non ho tanti grilli per la testa. Mi piacerebbe prendere una seconda laurea in Scienze Politiche e fare qualcosa all’estero.”

Giulia ha un negozio virtuale su Depop un sito dove è possibile vendere le proprie cose tra privati e nel 2019 diventa una delle tronista di Uomini e Donne, insieme a lei anche Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulio Raselli.

