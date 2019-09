Primo scandalo della nuova stagione di Uomini e Donne: bufera sul trono classico dopo una segnalazione sul corteggiatore Javier Martinez.

Primo scandalo della stagione per il trono classico di Uomini e Donne. Dopo la presentazione dei tronisti Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, il trono è entrato subito nel vivo con i tronisti che hanno immediatamente cominciato a conoscere i rispettivi pretendendi. Tra i corteggiatori di Sara il pubblico ha riconosciuto l’ex tentatore di Temptation Island Javier Martinez che, tuttavia, è finito immediatamente al centro di una bufera dal momento che sarebbe già fidanzato.

Javier Martinez si è fatto conoscere dal pubblico partecipando come tentatore all’ultima edizione di Temptation Island legando, in modo particolare, con Ilaria Teolis con cui è nato un rapporto davvero speciale al punto che i fans speravano nell’inizio di una storia d’amore tra i due. Cosa che non è avvenuta dal momento che Javier si è presentato nello studio del trono classico per corteggiare Sara Tozzi. La sua avventura, però, è durata pochissimo. La redazione, infatti, ha ricevuto una segnalazione che ha smascherato Martinez che, a quanto pare, sarebbe già fidanzato.

Secondo quanto scritto dal Vicolo delle News, una ragazza che avrebbe frequentato Javier fino a poche settimane fa, avrebbe consegnato gli screenshot dei messaggi ad un giornalista che avrebbe contattato la redazione del programma di Maria De Filippi. In seguito a tale segnalazione, Javier è stato eliminato. Addirittura, alcune chat risalirebbero ad aprile, prima ancora, dunque, che Javier partecipasse a Uomini e Donne. Rivelazione che hanno sconvolto Maria De Filippi che, stanca di essere presa in giro, ha allontanato immediatamente Javier.

