Durante la puntata speciale di Temptation Island 2019, Ilaria Teolis ha confermato l’addio al fidanzato Massimo Colantoni svelando, però, di non sentirsi ancora pronta per una nuova storia anche se continua a sentire il tentatore Javier Martinez con cui è nato un rapporto speciale all’interno del vlliaggio dell’amore. La situazione non è cambiata o Iaria ha deciso di concedersi una nuova possibilità?

Ilaria dopo Temptation Island: “Javier è un libro aperto, Massimo mi ha deluso”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Ilaria Teolis ha ripercorso l’avventura a Temptation Island. “In cosa mi ha deluso di più? Nelle parole. Dire che non vedeva più bella la sua donna è stata una coltellata in mezzo alla schiena. Non si tratta di aspetto fisico: io devo piacere al mio uomo, non a tutto il mondo! Ed è proprio nel momento in cui l’uomo che ami fa queste esternazioni che ti senti delusa, ferita, amareggiata. Ho sento frasi come “il desiderio con lei è calato”, e mi sono sentita persa, non ho capito più nulla. Per quanto riguarda i fatti… forse non c’è più niente da capire. Hanno fatto fin troppo discutere”, ha detto.

Su Javier, invece, ha detto: “Javier è speciale. Quel ragazzo, anzi uomo, ti trafigge con lo sguardo. Ha gli occhi di chi ha vissuto veramente un qualcosa e sa cosa vuole dalla vita. Era sempre molto silenzioso, quel genere di persona che, a detta mia, ha un mondo da raccontare. Parlava quando doveva e mai a caso. Quando apriva bocca, tutti lo ascoltavano e la prima sono io”.

La Teolis, inoltre, ha aggiunto: “Non posso dire che Javier sia stato un amico, ma neanche un nuovo amore. Sono stata sempre sincera con lui: nel momento in cui mi fossi innamorata, avrei chiesto un falò di confronto per uscire con lui… a patto che fossi corrisposta! Gli ho detto che lo avrei cercato fuori, perché avevo la curiosità di conoscerlo meglio, si sa dentro al villaggio è tutto una favola. La vita quotidiana è un’altra cosa ed è lì che si può conoscere veramente una persona. Non mi pento di nulla del mio percorso con lui. […] Vorrei ringraziarlo per avermi supportata e sopportata. Alla fine gli ho detto: “Sei la persona più bella che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita”, ed è la verità! Ce ne fossero di uomini come lui al mondo! Mi ripeteva che in una relazione ci vuole costanza, forse quella che proprio a me e a Massimo mancava da tempo. La curiosità di scoprire Javier com’è al di fuori c’è, l’ho sempre detto. Non è misterioso come tanti pensano, è un libro aperto e io ho avuto l’onore di conoscerlo. Eravamo sempre gli ultimi ad andare a letto perché ci piaceva parlare di tutto, ridevamo di quello che succedeva durante la giornata. Non c’è niente di più bello che rivivere le emozioni provate con una persona come Javier… ma lui, questo, già lo sa”.

