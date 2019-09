Alessandro Zarino, tronista di Uomini e Donne dopo essere stato un tentatore di Temptation Island, confessa: “cerco la prima, vera storia d’amore”.

Direttamente dal villaggio di Temptation Island 2019, sul trono classico di Uomini e Donne arriva Alessandro Zarino, tronista accanto a Sara Tozzi, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Zarino si è così confessato raccontando di cercare la prima, vera storia d’amore.

Alessandro Zarino tronista di Uomini e Donne: “dopo tanbte scappatelle cerco la prima, vera storia d’amore”

Classe 1991, alto 1.90, fisico statuario; Alessandro Zarino è pronto a cercare il vero amore in tv sfruttando la grande occasione che gli ha offerto la redazione di Uomini e Donne per superare il passato. “Quando vivevo a Napoli avevo dei cattivi giri. Mamma non era fiera di me. […] Mi sono trasferito a Milano per fare il modello, ma continuavo a non essere felice perché ho vissuto nella superficialità di un ambiente che alla fine detestavo”.

Prima di arrivare in tv, Alessandro ha svolto diversi lavori: “Ho fatto il muratore, ho raccolto ostriche, lavorato come cameriere e poi sono diventato chef”.

Dopo aver partecipato a Temptation Island come tentatore, Alessandro ha così deciso di sfruttare l’occasione del trono di Uomini e Donne sperando di trovare una ragazza con cui avere una vera storia e costruire qualcosa d’importante, ma che tipo di ragazza cerca? “Quella giusta per una prima vera storia d’amore. Dopo tante relazioni incasinate, cerco una ragazza tranquilla”, ha concluso il tronista.

Zarino, dunque, riuscirà a trovare il vero amore? Lo scopriremo nel corso della stagione.

