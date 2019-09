Sara Tozzi, nuova tronista di Uomini e Donne, si racconta al pubblico: “temo le fregature. Cerco un uomo che sia rispettoso e…”.

Sara Tozzi, la nuova tronista di Uomini e Donne, si è raccontata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni svelando le caratteristiche che dovrebbe avere il ragazzo in grado di conquistarla. Bellissima e con tanta voglia d’innamorarsi, Sara riuscirà a trovare l’amore della sua vita?

Sara Tozzi, tronista di Uomini e Donne: “cerco un ragazzo rispettoso e responsabile”

A Tv Sorrisi e Canzoni, Sara Tozzi confessa di aver paura di essere presa in giro dai corteggiatori che cercheranno di conquistarla durante il percorso sul trono di Uomini e Donne. “Ho il terrore delle fregature, degli uomini poco seri. […] Maria (De Filippi, ndr) e la redazione mi fanno sentire protetta, so di essere in buone mani” – racconta la tronista che svela di essere stata molto delusa dalla sua precedente relazione – “È finita meno di un anno fa. È stata una grossa batosta, non è stato facile rialzarsi”.

Sara ha anche parlato del rapporto che ha con il padre e con Tommaso, nato dalla storia tra il papà e la sua nuova compagna: “Abbiamo un rapporto un po’ difficile. Per deformazione professionale, lui bada molto alle apparenze e io alla sostanza” – ha spiegato mentre sul fratello ha aggiunto – “A me e a mia sorella piace considerarci un po’ le sue mamme in seconda”.

Il sogno di Sara è riuscire ad innamorarsi, ma cosa cerca in un ragazzo e come dev’essere l’uomo che vuole accanto? “Un ragazzo rispettoso, che non sia egoista e che sappia prendersi le sue responsabilità“, conclude.

