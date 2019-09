Sara Tozzi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Sara Tozzi è una barista di 22 anni. Lei è nata ad Agosto nell’anno 1997 sotto il segno del Leone, tuttavia non sappiamo quanto sia alta o quale sia il suo peso. Ha una sorella di 20 anni che si chiama Chiara e un fratello di 11 anni, Tommaso. Con sua madre ha un bel rapporto mentre quello che ha con suo padre è un po’ particolare. “Lui ha influito un po’ nella mia vita, non tanto il suo lavoro mio padre ha sempre bazzicato il mondo della notte. È il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… è troppo apparenza”, ha ammesso.

Si definisce una ragazza timida, un carattere assunto a causa del papà: “Se ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Io volevo che notasse altro, non le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso… Volevo che lui notasse la mia anima.” I suoi genitori sono separati e suo padre ha una relazione con un altra donna, con cui ha avuto il piccolo Tommaso.

Sara ha studiato presso il Liceo Carlo Sigonio di Modena, uno psicopedagogico, ed una volta finiti gli studi ha preferito non proseguire gli studi prediligendo il mondo lavorativo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei.

Nome: Sara Tozzi

Età: 22 Anni

Data di nascita: Agosto 1997

Luogo di nascita: Modena

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: Diploma

Professione: Barista

Account social: Instagram

Sara Tozzi: Instagram

Sara Tozzi è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 21,3mila persone e con conta circa 138 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici, vi anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 22enne su Facebook ne su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo l’annuncio della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Sara Tozzi: carriera

Sara Tozzi dopo aver conseguito il diploma decide di iniziare a lavorare per potersi mantenere da sola e non dare troppi pensieri ai suoi genitori: oggi lavora come barista in un bar del suo paese. Nel 2019 la 22enne fa la sua prima apparizione in tv, nel reality show di Canale Cinque, Temptation Island: tuttavia non riesce a conquistare nessuno dei ragazzi del villaggio.

Nell’agosto dello stesso anno fa il provino per Uomini e Donne, riuscendo a salire sul trono. Oltre lei, gli altri tronisti che da settembre vedremo sul trono sono Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Lei spera che attraverso il dating show possa trovare un ragazzo generoso e buono, perché non vuole assolutamente soffrire e rincorrere per stare con qualcuno.

