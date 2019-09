Giulio Raselli tronista di Uomini e Donne si confessa: “non voglio essere illuso. giulia Cavaglià è stata una delusione. Ecco perché”.

Giulio Raselli, dopo aver corteggiato senza successo Giulia Cavaglià che gli ha preferito Manuel Galiano con cui la storia è finita poco dopo e dopo essere stato un tentatore di Temptation Island 2019 avvicinando a Sabrina, è salito sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore.

Giulio Raselli: “voglio una donna che sappia quello che vuole”

La presenza di Giulio Raselli sul trono classico di Uomini e Donne ha scatenato l’entusiasmo del pubblico del programma di Maria De Filippi che speravano nella sua presenza sin dal giorno della scelta di Giulia Cavaglià. Deciso a trovare il vero amore e a vivere quella favola che non è riuscito ad avere da corteggiatore, Raselli si è confessato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni svelando cosa cerca in una donna e tornando a parlare di Giulia Cavaglià.

Da tronista, cosa cerca Giulio Raselli? “Voglio vicino a me una donna che sappia cosa vuole, veloce di testa. Non voglio essere illuso. Ce la metterò tutta!”, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Giulio ha poi parlato del legame che si era creato con Sabrina Martinengo durante la permanenza nel villaggio di Temptation Island: “Si era creato un bel rapporto, ma non c’era attrazione fisica”.

Infine, sul percorso da corteggiatore di Giulia Cavaglià e sulla sua scelta finale, Raselli ha detto: “Giulia mi ha deluso parecchio. A quanto mi risulta la sua scelta si è rivelata poi sbagliata…”.

