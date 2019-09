Gareth Thomas affida ai social la confessione di avere l’HIV. Una scelta ben precisa per abbattere gli stereotipi negativi sulla sieropositività, un modo per infondere coraggio a chi sta ancora lottando.

Rugby. Gareth Thomas, ex capitano del Galles e dei British Lions, si è ritirato dall’attività agonistica nel 2011 rivelando al mondo di essere omosessuale. Fu uno dei primi a farlo, quando era ancora in attività e, per questo, fece scalpore. Otto anni dopo, il campionissimo annuncia pubblicamente – con un’altra presa di posizione ben definita – di essere sieropositivo.

La sua è una scelta di campo, per così dire, sceglie di mostrarsi sui social network nel suo momento più fragile per debellare i pregiudizi verso chi è positivo all’HIV: “Ho estremo bisogno di tutti, del vostro sostegno. Sono vulnerabile, ma non mi arrendo. Voglio combattere questa battaglia con tutte le mie forze. È anche una battaglia contro gli stereotipi che da sempre circolano su virus e malattia. I progressi della medicina consentono ora ai sieropositivi di vivere a lungo e in buona salute. Con un trattamento efficace, il virus non può essere trasmesso. A parte la sveglia alle 6 per prendere un unico farmaco al giorno e andare in ospedale per fare gli esami del sangue ogni sei mesi, questa condizione ha un modesto impatto sulla mia vita”, ha sottolineato in un video.

Gareth Thomas e l’HIV: dopo la rivelazione, un documentario racconterà la sua storia

Ulteriore impatto hanno avuto le sue parole, soprattutto all’alba di tempi in cui di questa patologia se ne parla molto poco. O meglio non quanto sarebbe necessario. Quando lo si fa, spesso, è possibile incappare in fraintendimenti. Proprio quelli che vuole evitare l’ex rugbista: “Ho contratto il virus dell’HIV. È stato come essere investito da un treno che viaggia a 400km/h. Temevo di essere trattato come un lebbroso ed emarginato, ho provato vergogna e pensato più volte al suicidio. Morire avrebbe potuto essere la via d’uscita più facile, ma poi mi sono confrontato con la realtà. Molti vivono con paura e si vergognano di avere l’HIV, ma per me ora non è più così”, rivela.

Il suo esempio potrebbe far da propulsore al coraggio di moltissimi che, magari, sono alle prese con la sua stessa identica situazione. Dopo la sua dichiarazione è arrivato il sostegno da parte di amici e colleghi, anche illustri, come Elton John e il marito David Furnish. Solidarietà al campione anche da parte dei duchi di Cambridge e Sussex, Harry e William definiscono Gareth Thomas “leggenda sul campo e fuori” continuando a fare il tifo per lui anche in questa battaglia.

La decisione di Thomas, nel rivelare la sua condizione in questo periodo, non è casuale: tra pochi giorni inizierà il Mondiale in Giappone e Gareth sarà commentatore televisivo per Itv e BBC Wales trasmetterà un documentario sulla sua storia accompagnato dalla campagna Your Race – Your Victory. Il suo esempio potrà essere, dunque, alla portata di tutti. La celebrità, talvolta, può arricchire non solo chi la possiede ma anche chi è in grado di comprenderla e plasmarla ad un’esigenza comune utile ad abbattere qualche tabù.

