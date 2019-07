Uomini e Donne; Giulia Cavaglià: “Manuel mi ha tradita, me lo sento”

Durate l’intervista su Wittytv Giulia Cavaglià dà la colpa della rottura con Manuel al tradimento del corteggiatore. La tronista è convinta che il giovane avesse poco interesse a stare con lei.

Giulia parla della sua rottura con Manuel e spiega: “Quando uno esce da questo percorso ha delle aspettative, mentre Manuel non aveva voglia di stare con me e lo ha dimostrato in molte occasioni”. L’ex tronista infatti parla dei viaggi che Manuel ha fatto con gli amici a Montcarlo senza invitarla, e nonostante lei sia andata a cinque minuti da lì con i suoi amici, lui non ha trovato il tempo di prendere un caffè con lei .

Giulia Cavaglià non ha dubbi sul tradimento di Manuel

A creare la rottura definitiva è stato però il viaggio a Ibiza che come Manuel ha dichiarato era già stato programmato. Anche in questo caso Manuel non invita Giulia ad andare con lui, cosa che avrebbe fatto piacere alla tronista. I messaggi del corteggiatore dalle Baleari sono sempre stati molto sintetici. E Giulia i crede che la questione del tradimento sia vero nonostante lui neghi.

Giulia è molto arrabbiata anche per l’atteggiamento di Manuel, quando arriva a Torino dopo la vacanza a Ibiza per giustificarsi e smentire il presunto tradimento “E’ entrato come uno sborone – continua – senza nemmeno salutare. Infatti gli ho detto di imparare le ho detto l’educazione, grazie. Esci, mi saluti e poi entri”.

Giulia dice che hanno provato a parlare ma con lui non c’è una nessuna possibilità di dialogo, e dopo 10 minuti di insulti “lui mi manda a fan…o e se ne va”.

Davanti alla domanda della Mennoia che le chiede con che prospettiva fosse uscita da Uomini e Donne, Giulia dichiara che durante il programma si conosce una persona solo in modo relativo. Un a frase alla quale la collaboratrice di Maria De Filippi subito controbatte dichiarando che durante il programma si ha la possibilità di sentirsi tutte le volte che si vuole e che si chiede e che la gente non si aspetta che le coppie dopo un percorso si lascino dopo poche settimane .

A questo punto Giulia va sulla difensiva : “Dopo che uno ti tradisce lo lasci… perché io cornuta e contenta non ci sto”. La Mennoia però ribatte che non avrebbe dovuto fidarsi delle chiacchiere del web e provare a contattare le presunta amante, cosa che Giulia non ha fatto.

Ma l’ex tronista non ci sta “Questa è una cosa che mi sento”. Alla domanda “se dovessi fare una critica a te stessa?” Giulia risponde: “Non credo di aver sbagliato molte cose. Ho un carattere di merda, forse sono stata testarda”.

