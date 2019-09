Il programma Uomini e Donne riapre la stagione e i fan hanno già iniziato con le polemiche.

Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi, riprenderà ufficialmente a partire da Lunedì 16 Settembre. Una notizia che ha fatto storcere il naso a molti visto che la ripresa era attesa per oggi. Al di là dei motivi che secondo molti sono da ricondurre alla soap opera turca Bitter Sweet con il quale il programma non vuole entrare in competizione, la ripresa è stata accolta da svariate polemiche da parte dei fan che hanno chiesto a gran voce dei cambiamenti.

Uomini e Donne: le polemiche dei fan

Basta andare a dare uno sguardo sui social del programma per cogliere i tanti commenti polemici da parte dei fan che se da un lato si lamentano per la ripresa posticipata, dall’altro chiedono dei cambiamenti auspicando di non dover rivedere costantemente sempre i soliti personaggi.

Sembra infatti che il pubblico sia stanco di vedere sempre le stesse facce e di ritrovare in prima linea sempre gli stessi tronisti. Quello che viene più rimproverato alla redazione è però il continuare a dare luce a personaggi come Tina Cipollari e Gemma Galgani che se da un lato sono amatissime da una parte del pubblico che le reputa uno dei motivi del successo del programma, dall’altro sembrano aver stancato chi invece desidererebbe qualcosa di nuovo.

A seguire, alcuni dei commenti lasciati sotto l’annuncio della ripresa del programma.

“Anche Maria ma non si rende conto che siamo stanchi di vedere sempre le stesse persone?”

“Ditelo subito se ci sono le stesse persone (Gemma , Armando, Roberta e compani) andremo a fare una passeggiata anche se grandina.”

“Sarebbe ora di fare pulizia di gemma Tina ecc e di mettere persone nuove…”

“Se c è Tina ciaone non vi guardo più”

“Non dovete piu’ chiamarlo….uomini e donne ma….le storie di Gemma…..inguardabile”

Questi sono solo alcuni dei commenti da parte di chi si professa stanco di trovare sempre i soliti volti nel programma e sente invece il bisogno di qualcosa di nuovo. Commenti che si mescolano a quelli di chi, invece, sembra felice di trovare dei volti che ormai considera quasi amici.

Insomma, Uomini e Donne non è ancora iniziato ed il pubblico ha già iniziato con le polemiche. Sembra che la nuova stagione inizierà quindi con lo stesso spirito di sempre.

