Un po’ di pubblicità per se stesso e tanto glamour per una delle sue più affezionate clienti. Così Federico Fashion style, il più chiacchierato parrucchiere dei vip, presenta il nuovo look di Tina Cipollari, l’opinionista più celebre del piccolo schermo pronta a tornare a breve sulla sua poltrona di Uomini e Donne.

Il biondo è ovviamente irrinunciabile ma per questa nuova stagione il parrucchiere e la sua diva hanno escogitato anche qualche cosa di più originale.

Tina Cipollari si prepara per Uomini e Donne con un nuovo look

Eccola Tina Cipollari in tutto il suo splendore: un mosso decisamente impeccabile (del resto a realizzarlo è stato il “re delle onde” come in molti conoscono Federico Fashion Style) e un biondo più movimentato del solito, che parte da una sfumatura cenere alla radice per illuminarsi sulle punte con un punto di colore quasi platino.

Tina è così pronta a tornare negli studi di Uomini e Donne dando, come sempre, il meglio di sé e Federico inserisce un nuovo successo nella sua oramai ricchissima bacheca dei trofei.

Sarà questo il definitivo e vincente look della vamp per eccellenza? Staremo a vedere, non si sa mai quando i due potrebbero decidere per un nuovo “colpo di testa”.

