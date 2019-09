Ecco perché Uomini e donne va in onda il 16 e non...

A svelare il vero motivo per cui la data della prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne sia slittata dal 9 al 16 Settembre sono stati i fans sulla pagina ufficiale del programma.

La stagione estiva sta per volgere al termine e a parte il ritorno a scuola e a lavoro, sono molti i particolari che ci riportano ‘dolcemente’ verso la nuova stagione, quella ricca di momenti vissuti in casa, magari accocolati sul divano, primi fra tutti, il ritorno dei ‘canonici’ programmi televisivi, primo fra tutti, Uomini e donne, che tra molte polemiche si prepara al nuovo debutto di stagione.

Oggetto di moltissime polemiche da parte dei fans del programma di Maria De Filippi infatti, la data di inizio della nuova stagione che sarebbe improvvisamente slittata dal 9 al 16 Settembre. A svelare il vero motivo, sarebbero stati proprio i seguaci di Uomini e donne attraverso i tanti commenti sulla pagina ufficiale del programma su Facebook.

Uomini e donne: i fans svelano perché il programa inizia il 16 e non più il 9 Settembre

Uomini e donne quest’anno riapre i battenti nel bel mezzo di moltissime polemiche e delusione da parte dei fans del programma. Se da un lato i detrattori del trono over e classico, sperano ogni anno che il programma di Maria De Filippi venga sospeso, dall’altro sarebbero stati i grandi sostenitori a restate molto molto delusi e questo per l’improvviso slittamento della prima puntata dal 9 al 16 Settembre.

Tante i motivi ipotizzati, primo fra tutti, lo stato di salute di Tina Cipollari che sembra stia vivendo un momento particolare per via della sua tiroide, ma la vera motivazione dello spostamento della prima attesissima puntata di stagione del programma, è stato svelato proprio dai followers nei tantissimi commenti sotto i post della pagina ufficiale di Facebook:

” Torneranno il 16 settembre con il trono over, slittamento a favore dei buoni ascolti che continua ad avere la soap turca”

“Lo hanno rimandato perché c’è una soap che Sta andando benissimo”

Proprio così, sembra che l’esordio di stagione di Uomini e donne sia slittato dal 9 al 16 Settembre per colpa di ‘Bitter Sweet’ la telenovela turca che nelle ultime settimane ha raccolto ascolti da record. L’azienda Mediaset infatti, sembra voglia portarla in prima serata, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale sembra averlo confermato. Non ci resta che attendere il 16 Settembre per scoprire se anche quest’anno a tenerci incollati al televisore saranno i litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani!

