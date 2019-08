Dopo qualche giorno di silenzio Raffaella Mennoia è tornata a salutare i suoi fans. Ma Mario Serpa ancora una volta non ha perso occasione per attaccarla.

Raffaella Mennoia ha deciso per un paio di settimane di chiamarsi fuori dalle polemiche. Si è goduta le vacanze, adesso è ancora a Miami ma sta per tornare in Italia. Ma dopo il lungo silenzio, la storia redattrice di Uomini e Donne ha scelto di parlare.

Dopo le furiose polemiche scatenate dal botta e risposta con Mario Serpa prima e con Teresa Cilia poi, Raffaella è stata zitta. Tanto a difenderla ci ha pensato parte del pubblico di Uomini e Donne. Ma soprattutto la redazione del dating show di Canale 5 che presto riaprirà i battenti. E proprio adesso che sta per ripartire con U&D ma anche con Temptation Island Vip, la Mennoia torna a farsi viva

Nelle ultime ore infatti ha postato su Instagram un video per spiegare ai suoi follower come mai in questi giorni è stata zitta. Nulla di clamoroso, semplici riflessioni sulla vita e sul rapporto con i social che per lei sono ancora uno strumento di lavoro: “Voglio dirvi – ha scritto – che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni. Riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare”.

La Mennoia è rimasta colpita dagli insulti gratuiti ricevuti, anche se non era nemmeno la prima volta. Ma spiega che certi commenti, fotografano benissimo chi li scrive, mentre in realtà non dicono nulla di lei.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Mario Serpa attacca di nuovo Raffaella Mennoia, come finirà?

Nessun riferimento diretto a Teresa Cilia, nemmeno a Mario Serpa e alle accuse che entra,bi le hanno lanciato di essere una bugiarda. Il braccio destro di Queen Mary ha solo ringraziato chi si è manifestato solidale con lei, il resto non merita parole: “Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado”.

In un’altra Storia però ha espresso quello che può essere il suo nuovo cavallo di battaglia. “Ultima considerazione: è solo la verità che rende liberi”. Non una frase sua, duemila anni fa si leggeva già nei Vangeli. Però è riuscita a scatenare la reazione di Mario Serpa, un altro che fino ad oggi era stato zitto. “La verità la rende liberahahahahahahahahahahahahah”.

Potrebbe interessarti anche—>Salvatore Di Carlo contro Gianni Sperti? “Leccacu**o, marionetta”

Basta la risata finale nel commento dell’ex corteggiatore del Trono Gay e opinionista per capire quello che pensa. Ancora di più perché poco dopo Mario sul suo profilo ha postato due foto. Lui in barca, nella stessa posizione. Nella prima scrive “Cercami dove il mare finisce”. E nella seconda: “

Oppure… Affogati dove il mare finisce”.

Un augurio speciale per la sua nemica del cuore? Difficile dirlo anche se molti lo hanno pensato. E chissà adesso che Raffaella Mennoia sta per sbarcare in Italia e volare in Sardegna per Temptation Vip….

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI