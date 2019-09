Uomini e Donne: la sfida di Tina Cipollari. Perdere peso entro Natale.

Uomini e Donne sta per tornare e dalle prime registrazioni arrivano notizie interessanti riguardo una sfida importante che vedrà coinvolta Tina Cipollari. Si tratta di una dieta con la quale dovrà perdere almeno 20 chili entro natale. Una sfida difficilissima che sarà coadiuvata da una nutrizionista che la affiancherà in questo percorso. Intanto, la De Filippi le ha chiesto di pesarsi davanti a tutti per conoscere il peso di partenza.

Per saperne di più guarda il video.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI