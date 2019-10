Ida Platano e Riccardo Guarnierni, notte insieme: Armando sbotta

Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donbne dopo una notte trascorsa insieme: la durissima reazione di Armando Incarnato.

Colpo di scena tra Ida Platano e Riccardo Guarnierni. Dopo aver chiuso la porta all’ex fidanzato nonostante la lettera d’amore con cui lui le ha dichiarato il suo amore, Ida sembrava intenzionata a non tornare sui suoi passi e, invece, nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, la Platano ha spiazzato tutti lasciando la trasmissione proprio con Riccardo e scatenando la rabbia di Armando Incarnato.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme dopo un anno dalla fine della loro storia d’amore. La lettera che Riccardo ha scritto ha toccato profondamente Ida che ha deciso di concedere un’altra possibilità all’ex fidanzato. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Ida e Riccardo si sono rivisti a Roma dove non ci sarebbero stati baci ma solo abbracci. Ida, inoltre, ha spiegato che con Riccardo, nella capitale, non c’è stata nessuna intimtà anche se hanno dormito insieme mano nella mano. I due hanno così capito di amarsi ancora e di voler vivere la storia lontano dalle telecamere.

In studio, poi, Ida e Riccardo hanno ballato insieme scambiandosi diversi baci. Di fronte alla ritrovata serenità della coppia, ha perso la pazienza Armando Incarnato a cui Ida aveva dato un bacio dopo un anno dall’ultima volta. In studio, Armando ha accusato Ida di averlo usato per far ingelosire Riccardo. Sui social, poi, ha espresso tutta la sua delusione. Il cavaliere, infatti, ha condiviso una storia su Instagram con la canzone Misunderstood di Robbie Williams mettendo in evidenza i seguenti versi: “E ancora mi ritrovo al di fuori. Non puoi dire che non ci abbia provato. Forse ho provato troppo”.

