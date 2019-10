Gemma Galgani si sente male durante la puntata del trono over di Uomini e Donne per un rifiuto. Tina Cipollari sbotta: “sei ridicola”. Poi arriva il dottore.

Gemma Galgani non se la passa bene nel parterre del trono over di Uomini e donne. La dama torinese, dopo un nuovo rifiuto da parte del cavaliere Jean Pierre, si mostra straziata dal dolore. Di fronte alle lacrime di Gemma, Tina Cipollari sbotta: “abbiamo capito il tuo stato mentale”. Gemma, poi, si sente male e in studio arriva il dottore.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Gemma Galgani piange per il cavaliere Jean Pierre, poi si sente male. Tina Cipollari: “Abbiamo capito il tuo stato mentale”

Gemma Galgani non trova pace e la ricerca dell’amore stra diventando sempre più complicata per lei. La dama torinese aveva cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione, ma finora, non è andata come sperava. Il cavaliere Jean Pierre del quale si era invaghita, infatti, ha fatto un passo indietro e ciò l’ha spinta a raggiungerlo in camerino dove, tra le lacrime, ha detto: “Penso di non piacerti abbastanza”. Di fronte alla reazione di Gemma, Tina Cipollari sbotta. “Dopo questa, abbiamo capito lo stato mentale di questa donna”, afferma la bionda opinionista che si è messa a dieta proprio in trasmissione.

Potrebbe interessarti anche—>Uomini e Donne: colpo di scena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Tra Gemma e Tina Cipollari, dopo la discussione sul ricordo della mamma morta della Galgani, scoppia l’ennesimo litigio. A dare man forte a Tina è Gianni Sperti che ricorda a Gemma che sta piangendo per uno sconosciuto mentre la Cipollari aggiunge: “sei ridicola, neanche ti ricordi il nome”. La discussione, poi, continua e Gemma Galgani si sente male al punto che Maria De Filippi chiede l’intervento di un dottore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI