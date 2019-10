Bere il caffè a stomaco vuoto è un abitudine che accomuna molte persone. Ma vi siete mai chiesti cosa accade al vostro organismo? Scopriamo

Quante volte vi siete chiesti se bere il caffè a stomaco vuoto fa bene? E’abitudine comune svegliarsi al mattino, preparare una tazza di caffè con la moka o con la macchina da caffè espresso e berlo magari leggendo il quotidiano o ascoltando le notizie del giorno. Il caffè si sa contiene caffeina e quindi ci dà la giusta carica per affrontare la giornata. Talvolta basta sentire l’odore del caffè di primo mattino per sentirsi meno stressati e per provare più facilmente emozioni positive verso gli altri e la vita stessa. Il caffè quindi si può definire un antidepressivo naturale.

Scopriamo se bere il caffè a stomaco vuoto fa bene al nostro organismo.

Bere il caffè a stomaco vuoto: parla l’esperto

Secondo il medico Adam Simon, il caffè non si dovrebbe mai bere a stomaco vuoto. Il medico Simon ha condotto uno studio sugli effetti di questa bevanda tanto amata in tutto il mondo, sul nostro stomaco, soprattutto quando è vuoto. La sua scoperta è stata confermata anche dallo studioso Nitin Makadia: “Il caffè, anche quello decaffeinato, produce acido cloridrico, il principale responsabile dei danni alla mucosa gastrica, se bevuto ripetutamente a stomaco vuoto”.

L’acido cloridrico è di fondamentale importanza nel processo di digestione, perchè viene rilasciato nell’organismo poco prima di consumare un pasto o quando sentiamo il profumo di un cibo che vorremmo mangiare. Quindi questo significa che se assumiamo quotidianamente il caffè appena svegli e a stomaco vuoto, il nostro organismo non ne beneficerà, anzi causeremo dei danni.

Inoltre altri studi effettuati in passato, hanno dimostrato che: “Bere caffè a stomaco vuoto, o al mattino presto prima di fare colazione, può aumentare il livello di cortisolo nel corpo. Dal momento in cui apri gli occhi al mattino, il tuo corpo inizia a rilasciare cortisolo, un ormone responsabile della regolazione della risposta immunitaria, del metabolismo e della risposta allo stress“, questo è quanto afferma il dott. Nikola Djordjevic.

Cosa accade al nostro organismo

Quando la caffeina entra in circolo nel nostro organismo, il corpo è sottoposto a maggiore stress in quanto la quantità di cortisolo è già al massimo. E’stato condotto uno studio su studenti di medicina, che hanno assunto caffè al mattino a stomaco vuoto. Lo studio ha rilevato che questi sono a maggior rischio di cambiamenti dell’umore e di possibili effetti a lungo termine sulla loro salute, perché il caffè stimola l’acido nella pancia, producendo un ambiente più acido.

Il caffè bevuto a stomaco vuoto potrebbe compromettere il funzionamento di questo organo, e non solo in quanto va ad agire sull’umore e sulle nostre performance. Il caffè va quindi ad irritare l’acido dello stomaco, è il più delle volte si verifichino bruciori di stomaco e in alcuni casi si possono sviluppare ulcere gastriche, questo è quanto afferma Djordjevic.

Quando si produce acido nello stomaco in eccesso, si è soggetti a:

sbalzi d’umore

nervosismo

agitazione

altri sintomi di astinenza

Altri studi condotti hanno dimostrato che esiste una correlazione tra l’acido gastrico e lo sviluppo di ansia e di depressione.

Inoltre studi hanno confermato che: “Se si consuma caffè in grandi quantità, la caffeina imita i sintomi di ansia e persino gli attacchi di panico. I sintomi possono includere irrequietezza, tremore, viso arrossato e battito cardiaco accelerato, e se siete già incline a provare ansia, sarete ancora più vulnerabile agli effetti del caffè“.

Consigli: come assumere il caffè al mattino

Se è vostra abitudine bere il caffè al mattino appena svegli e quindi a stomaco vuoto, potete seguire qualche consiglio, come:

bere due bicchieri di acqua a temperatura ambiente fare un’abbondante colazione sorseggiare una tazzina di caffè.

Quando si assumono due bicchieri di acqua prima del caffè, il caffè permane nello stomaco per poco tempo. Non è consigliabile, invece bere il latte prima del caffè a stomaco vuoto, in quanto non riesce a bloccare la produzione di acido cloridrico. In questo modo si hanno gli stessi danni anche se si consuma un caffè macchiato o un cappuccino.

Inoltre c’è chi sostiene che un ottimo modo per bere il caffè al mattino è quello di accompagnarlo allo yogurt che non solo ne prolungherà gli effetti benefici, ma aiuterà anche lo stomaco a stare meglio.

L’importante è non bere mai caffè a digiuno perchè il nostro organismo ne risentirebbe e di conseguenza anche la nostra salute, come già ribadito.

