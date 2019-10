Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di lasciare Uomini e Donne.

Colpo di scena per il trono over dove, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, durante le registrazioni, hanno dichiarato di voler lasciare il programma per darsi un’altra possibilità. Dopo essersi chiariti lontani dalle telecamere, i due hanno infatti capito di provare ancora qualcosa di importante l’uno per l’altra, decidendo di volersi concedere un’altra possibilità da vivere però lontani dalle telecamere. Che sia la volta buona per questa coppia ormai abituata ai continui prendi e lascia? Per saperne di più guarda il video.

