Eugenio Campagna è uno studente di 28 anni, è nato a Roma nel 1991. Sua madre è un’ex costumista che ha trascorso gran parte della sua vita in tournée mentre suo padre li ha abbandonato per poi trovarsi una nuova compagna. Con quest’ultima ha avuto un figlio, fratello di Eugenio, che ha solo sei anni. Durante tutta la sua vita, il suo grande punto di appoggio e sostegno è stata sua nonna.

Dopo aver conseguito il Diploma decide di proseguire gli studi ed infatti si iscrive all’Università nel corso di Filosofia. Sul suo conto afferma “La parte di me che preferisco coincide con quella parte che odio. Ovvero, il fato di avere una sensibilità, una emotività che mi permette si scrivere delle cosa vere. Questo essere così emotivo, questo lato del mio carattere, ha volte mi ha buttato giù per questo cerco un’equilibro continuo per rendere produttiva questa cosa”

Il suo nome d’arte è Comete. Ha deciso di ribattezzarsi così solo prima della sfida a X Factor: “È stata un’illuminazione. Come te, come te, come te… mi veniva in mente sempre questa frase e ho capito che poteva avere una mia chiave di lettura. Questo Come te è il significato che do a quello che faccio… sono come te, scrivo la mia musica, scrivo le mie canzoni, mi espongo… ho cambiato l’accento, ho unito le parole e l’ho reso Comete”

Eugenio Campagna: Instagram e vita privata

Eugenio Campagna non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 48,6mila persone e conta solo 73 post,. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme ai suoi amici o che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent X-Factor. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto e neanche se ha una fidanzata o comunque una relazione.

Eugenio Campagna: carriera

Eugenio Campagna si avvicina alla musica fin da piccolo ed infatti inizia a comporre i suoi primi brani quando ha solo 10 anni, nei quali parla della sua vita. Odia le canzoni d’amore e si riconosce in un genere che definisce real pop. Ha affrontato una lunga gavetta infatti durante l’adolescenza si è fatto le ossa tra varie band della Capitale e contemporaneamente si è dato da fare tra box auto e cantine.

Nel 2019 decide di dare una scolta alla sua vita ed infatti dedica di partecipare ad X-Factor. Nel corso del talent show riesce a farsi apprezzare per la musica e la sua voce ed infatti a conquistare un posto per i Bootcamp. Successivamente riesce a superare anche Home Visit grazie alla meravigliosa interpretazione di “Futura”, di Lucio Dalla.

Su questo grande successo e sull’essere nella squadra di Mara Maionchi ha affermato: “Non potevo chiedere di meglio di Mara per questa avventura. Mi aspetto di lavorare duramente affinché io possa migliorare ed arrivare al grande pubblico. E credo che Mara possa darmi una grande mano vista la sua esperienza, la sua grinta, il suo carattere e il suo carisma. Quando mi ha detto che sarei stato nella sua squadra non ci ho capito nulla. La prima volta che ho scritto un pezzo è stato durante i primi anni di liceo. Da lì è sempre stato un crescendo di capirmi e scrivere sempre meglio”

