Riccardo Guarnieri risponde all’ex fidanzata Ida Platano. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si sfoga dopo l’addio al programma: “mi sento un idiota”.

Riccardo Guarnieri risponde all’ex fidanzata Ida Platano e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, svela i suoi attuali sentimenti per l’ex fidanzata con cui la storia è finita un anno fa.

Riccardo Guarnieri: “mi sento un idiota, ma per me c’è solo Ida Platano”

Ida Platano, ancora ferita per quanto accaduto con Riccardo Guarnieri in passato, non sembra pronto a tornare con lui. Guarnieri, però, non si arrende come spiega a Uomini e Donne Magazine: “È ovvio che se Ida tornasse indietro e ammettesse certe cose io sarei qui, io ad oggi ho le idee chiare: sono arrabbiato, ma basterebbe una sua telefonata. Ida ha detto proprio in un’intervista sul magazine, che agli uomini che ha avuto è mancato il coraggio. Coraggio che stavolta però è mancato a lei”.

Il cavaliere, inoltre, spiega di essere consapevole di aver fatto molto soffrire Ida:

“Le ho anche detto che non doveva buttare giù subito la corazza che si è creata, perché capisco che si voglia tutelare visto che ne abbia passate tante… Io le ho chiesto di rivederci e non di riprovarci, perché ero conscio del fatto che questo l’avrebbe potuta spaventare, ma lei non ha valutato neanche questa proposta. […] Credo che sulla nostra storia lei avesse messo una pietra da tempo. L’espressione che ho visto in puntata era la stessa che aveva sul viso a maggio quando, dopo esserci visti, mi sventolava il magazine davanti agli occhi dicendo di essersi sentita offesa perché avevo definito “fantastiche” le donne che ho frequentato mentre non stavamo insieme, quando lei pochi giorni fa ha tessuto le lodi di Armando… Inoltre non capisco come sia possibile che fino a due settimane fa Ida piangeva per me e ora dice che non prova più niente”.

Sulla lettera con cui ha espresso il proprio amore, Riccardo dice: “Per me non è stato facile leggere quella lettera… Io a Ida mi sono dichiarato: per me ora c’è lei e basta; dopo quello che è successo, dopo quello che ha detto, non avrebbe avuto senso rimanere nel parterre. Anche perché io avrei voluto vivere Ida al di fuori, e l’ho detto anche a lei, per recuperare il tempo perso”.

