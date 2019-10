Stefano Torrese replica a Pamela Barretta. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne smentisce di essere stato cacciato dalla trasmissione.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Stefano Torrese, replica all’ex compagna Pamela Barretta che, sui social, aveva svelato il motivo per il quale non partecipa più alla trasmissione di Maria De Filippi.

Stefano Torrese: “Pamela Barretta mente. Non è vero che sono stato cacciato da Uomini e Donne”

Nei giorni scorsi, Pamela Barretta si è scagliata contro Stefano Torrese che sarebbe stato cacciato da Uomini e Donne. Secondo quanto sostiene Pamela, la redazione del dating show di canale 5 avrebbe preferito lei lasciando a casa Stefano il quale ha deciso di replicare prontamente. Se Ida Platano e Riccardo Guarnieri si scambiano accuse sui giornali, Stefano e Pamela si lanciano frecciatine sui social.

“Ciao ragazzi! Innanzitutto ci tengo a definire la parola ‘fidanzata’. La fidanzata è una persona che vive con me, a cui ho presentato la mia famiglia, con cui condivido tante cose. La fidanzata è quella che viene prima del matrimonio, che possibilmente sarà mia moglie. Una frequentazione è un’altra cosa, è una persona che vedi, ci condividi fisicamente qualcosa ma non hai altri progetti in mente da affrontare con queste persona. Le frequentazioni brevi non si possono considerare fidanzate, sono frequentazioni brevi e basta”, ha detto l’ex cavaliere su Instagram Stories.

“Io non sono stato cacciato dalla redazione, io con la redazione ho sempre avuto un ottimo rapporto anche dopo l’ultima puntata che ho registrato. Loro ascoltano, non mi hanno mai detto ‘Stefano ti cacciamo’, loro ascoltano e ci danno la possibilità di raccontare in studio il nostro quotidiano con le nostre frequentazioni, non stanno a giudicare, è un programma per conoscere le persone non per raccontare dei trascorsi precedenti. Loro ti danno la possibilità e ti dicono di entrare in studio e raccontare la tua frequentazione all’interno del programma. Non cacciano le persone a meno che non ci siano stati dei problemi particolari”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI