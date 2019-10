Emma Marrone riceve la sorpresa di Maria De Filippi durante l’instore di Roma per il nuovo album “Fortuna”: “è la persona di cui mi fido ciecamente”.

Sorpresa di Maria De Filippi ad Emma Marrone durante la tappa di Roma dell’instore tour di “Fortuna”, il nuovo album della cantante salentina. Tra baci, abbracci e aneddoti del loro rapporto, Emma si è lasciata andare ad una grande dichiarazione d’affetto per la sua mamma televisiva.

Emma Marrone, la sorpresa di Maria De Filippi: “è la persona di cui mi fido ciecamente. So che si butterebbe nel fuoco per me”

Una sorpresa bellissima per Emma Marrone che, dopo aver pianto per i messaggi dei colleghi, è rimasta spiazzata dalla presenza di Maria De Filippi alla prima tappa del suo instore tour. Felice ed emozionata, la cantante salentina si è lasciata coccolare da Queen Mary che ha raccontato anche qualche aneddoto del loro rapporto che, ormai, dura da dieci anni.

Dopo la paura per il ritorno di un problema di salute, Emma è tornata con il nuovo album “Fortuna” a cui ha lavorato con tutta se stessa. Maria De Filippi che ha seguito da vicino ogni tappa della carriera di Emma ha voluto dimostrarle tutto il suo sostegno presentandosi, a sorpresa, alla presentazione dell’album.

“Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è”, ha detto la De Filippi. “La cosa è reciproca – ha risposto Emma Marrone – per esempio quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei”.

Maria, poi, ha ricordato l’ingresso nella scuola di Amici di Emma, ammessa per volere di Beppe Vessicchio. La conduttrice, inoltre, ha ricordato il grande rispetto che Emma aveva per le signore delle pulizie al punto da pulire sempre la casetta della squadra bianca in cui viveva con i compagni. Poi, la De Filippi la lasciato spazio alla Marrone: “È il tuo momento, io mi tolgo”, ha concluso.



