Ida Platano e Riccardo Guarnieri mentono? I dubbi dei fan

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno prendendo in giro tutti? I dubbi dei fans dopo l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono davvero tornati insieme? dopo l’ultima puntata e l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, i fans non nascondono di avere dei dubbi su quello che sta accadendo tra la dama e il cavaliere la cui storia sta appassionando il pubblico del dating show di canale 5.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: le parole della dama del trono over di Uomini e Donne non convincono i fans

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, come fa sapere il Vicolo delle news, Ida e Riccardo si sono sentiti per tutta la settimana, ma la dama continua a lamentare lo scarso trasporto fisico di lui. Nella puntata del trono over trasmessa il 28 ottobre, Ida e Riccardo hanno raccontato di essersi visti a Roma ma tra i due non c’è stato alcun gesto di passione, neanche un bacio anche se si sono addormentati mano nella mano.

“Con lui – ha detto la Dama di Uomini e Donne – avrei fatto veramente quello che desideravo, renderlo felice… poteva essere bello, non bellissimo. Non voglio ricadere mai più in quello in cui sono andato a finire”. La Platano, poi, ha ammesso di provare ancora un forte sentimento per Riccardo: “dentro non è vero che si è offuscato così da finire, ecco. C’è tanta paura, quello sì, perché caratterialmente Maria… due testardi… due testoni… due persone che fanno molta fatica a capirsi”.



Le parole di Ida hanno scatenato i dubbi dei fans che non credono più al cento per cento nella storia. Alcuni, infatti, mettono in dubbio il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo soprattutto per la mancanza di foto di coppia sui social. “Voglio vedere una tua foto con Riccardo”, scrive qualcuno sotto l’ultima foto della Platano. E altri aggiungono: “vorrei vedervi insieme”, “dove hai lasciato Riccardo?”.

