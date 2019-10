Stefano De Martino, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe detto di no a una sua ex di prendere parte a STEP per rispetto a Belen.

Stefano De Martino, da quest’anno, è il conduttore di STEP, Stasera tutto è possibile, il programma portato al successo da Amadeus sul secondo canale pubblico.

Secondo il settimanale Chi, in edicola a partire da domani, il bel ballerino napoletano avrebbe detto no a una showgirl, con cui avrebbe avuto un flirt in passato, per non mancare di rispetto a sua moglie Belen Rodriguez, che potrebbe avere non pochi attacchi di gelosia nel rivedere il suo uomo al fianco, seppur per lavoro, di una sua vecchia fiamma.

Stefano De Martino: il no per amore di Belen Rodriguez

Stefano De Martino si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alle sue doti di ballerino. Ma, da qualche tempo a questa parte, Stefano ha subito una metamorfosi facendosi apprezzare anche per le sue doti di padrone di casa a Made in Sud e successivamente a Stasera tutto è possibile.

E, proprio in quest’ultimo programma citato, il marito di Belen Rodriguez avrebbe impedito a una sua vecchia fiamma di partecipare.

Secondo il settimanale Chi, l’ex fidanzato di Emma Marrone avrebbe preferito non lavorare con una showgirl con cui ha avuto un breve flirt per non far ingelosire la sua compagna. Belen, a quanto pare, sarebbe molto gelosa del suo Stefano.

Per questo motivo il conduttore di STEP avrebbe preferito dire no alla sua ex fiamma di prendere parte al programma, declinando gentilmente l’offerta ricevuta. La coppia, infatti, da poco ha riprovato a ricucire i cocci del proprio matrimonio e intromissioni esterne, forse, potrebbero causare qualche danno. Il nome della showgirl in questione, purtroppo, è ancora top secret.

Tra l’altro, da qualche tempo si mormora che Belen e Stefano sono in dolce attesa del secondogenito. Che sia arrivato il momento giusto per il piccolo Santiago De Martino di avere un fratellino o una sorellina?

