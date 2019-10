Belen Rodriguez, secondo quanto riportato dal settimanale Chi in edicola da domani, avrebbe tradito in passato Andrea Iannone.

Belen Rodriguez non prova una particolare simpatia per Giulia De Lellis, ormai è un dato di fatto.

In molti hanno ipotizzato che il motivo di tale antipatia sia dovuto alla scelta dell’esperta di tendenze di intraprendere una relazione con Andrea Iannone, ex della showgirl argentina. Secondo il settimanale Chi, il nuovo numero è disponibile in edicola a partire da domani, il motivo di questa antipatia pare non sia molto recente.

Secondo la rivista, Belen avrebbe tradito il pilota, tempo fa visto che ora è felicemente ritornata tra le braccia di Stefano De Martino, con l’ex fidanzato storico di Giulia.

Belen Rodriguez: il gossip con l’ex di Giulia De Lellis

Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità al fianco di suo marito Stefano De Martino, tant’è che ultimamente non si fa altro parlare di una seconda gravidanza di Belen.

Il settimanale Chi ha deciso di indagare però sul passato della showgirl, affermando che quest’ultima ha tradito Andrea Iannone con Andrea Damante, l’ex fidanzato dell’esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo.

Il tutto sarebbe nato in quanto l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha intrattenuto, per qualche tempo, un rapporto di amicizia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sarebbero conosciuti per questo motivo e tra loro sarebbe nata più di una semplice amicizia, tanto da sfumare in un vero e proprio flirt.

Il tutto sarebbe nato mentre la moglie di Stefano De Martino era già impegnata con il pilota, prima che i due decidessero di interrompere qualsiasi rapporto. Belen Rodriguez ha tradito Andrea Iannone? Al momento la showgirl non ha ancora replicato su quanto affermato tra le pagine di Chi, ma pare che sia proprio questo il motivo che abbia spinto Giulia De Lellis tra le braccia di Iannone, visto che lei e Belen erano molto amiche.

Sarà vero? Di recente, si è a lungo discusso anche di una lite con un hater di Belen.

